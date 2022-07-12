Как и зачем думать о хорошем, если все рушится

Вера в лучшее нужна не для того, чтобы игнорировать проблемы, а для того, чтобы быть готовым их преодолеть. По крайней мере, в этом уверены рациональные оптимисты. Рассказываем, в чем заключается эта концепция и почему она актуальна в сложные времена.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Как появился рациональный оптимизм

Видео дня

Оптимистов не раз упрекали в том, что они смотрят на мир через розовые очки, ведь это мешает оценить действительность и предпринять какие-то действия для решения нынешних или будущих проблем. Но все же оптимизм может быть разным — например, рациональным. Подробнее об этой концепции рассказывали психолог Стивен Пинкер (автор книг «Лучшее в нас» и «Просвещение продолжается»), Мэтт Ридли (автор книги «Рациональный оптимист») и Шон Ахор (автор книги «Преимущество счастья»). Ахор определил рациональный оптимизм как: «реалистичная оценка настоящего при сохранении веры в то, что в итоге мы создадим лучшую реальность». Мэтт Ридли также отмечал, что жизнерадостные люди обладают замечательной способностью оставаться таковыми даже перед лицом невзгод, в то время как другие будут несчастны, что бы ни случилось. Следствием этого является то, что счастье — не единственный показатель благополучия. При этом сам Ридли не отрицает, что в мире есть множество проблем, требующих быстрых решений. Тем не менее Ридли считает, что чрезмерный пессимизм, наоборот, демотивирует. Рациональный же пессимизм позволяет поверить в то, что люди могут жить лучше, если предпринимать для этого определенные действия.

Для рациональных оптимистов человеческий прогресс линейный — он может только постоянно улучшаться. Мэтт Ридли утверждает, что будущее может быть светлым только потому, что «процветание распространяется, технологии развиваются, бедность уменьшается, болезни отступают, плодовитость падает, счастье увеличивается, насилие атрофируется, свобода растет, знания процветают, окружающая среда улучшается, а дикая природа расширяется».

Рациональный оптимизм стоит на фундаменте эмпирических данных, которые не раз подвергали сомнению. В двух книгах Стивена Пинкера, «Лучшее в нас» и «Просвещение продолжается», утверждается, что мы живем в один из самых мирных периодов человеческой истории. Уровень насилия снизился относительно предыдущего века. Ценности Просвещения, такие как разум, гарантируют, что страны будут избегать разрушительных войн и сотрудничать для решения глобальных проблем, таких как изменение климата.

Рациональный пессимизм vs рациональный оптимизм

Пока рациональный оптимист изобретает самолет, рациональный пессимист готовит парашют. Так, если первый всегда верит в лучший сценарий и стремится устранить препятствия, рациональный пессимист стремится работать в рамках ограничений.

Рациональный оптимист верит в причинно-следственную связь проблем и решений: например, для проблемы А потребуется решение Б. Рациональный пессимист не считает, что все проблемы имеют решения, — с некоторыми из них придется смириться.

Рациональный оптимист верит, что законы, теории и институты могут сохранить общественный порядок и международный мир. Рациональный пессимист же считает, что люди по своей природе агрессивны и склонны к совершению насилия и от войн невозможно избавиться.