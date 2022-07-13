Почему Эйнштейн не носил носков и зачем Диккенс шлялся по моргам

Присесть на дорожку, не бежать обратно за забытой вещью и обязательно улыбнуться в зеркало, если вернуться все-таки пришлось. Не мыть голову перед экзаменом, не стричься во время беременности, не сметать крошки рукой со стола. У каждого свои приметы и способ собраться с мыслями перед чем-то важным. Выясняем, как не стать рабом привычки и обратить действие ритуалов себе на пользу.
Веру в то, что мысли, действия или символы влияют на события в реальном мире, психологи называют магическим мышлением и предлагают искать корни явления в прошлом.
- У примитивного человека имеется громадное доверие к могуществу его желаний. В сущности, все, что он творит магическим путем, должно произойти только потому, что он этого хочет, - писал Фрейд в книге «Тотем и табу».
По идее с развитием знаний о мире люди должны стряхнуть дурман предрассудков. Но многие цепляются за условные туфли или рубашку, приносящие удачу, как утопающий за соломинку. Особенно, творческие личности: писатели, артисты, художники, ученые.
- Стоит бить тревогу, если следование ритуалам принимает форму зависимости, - предупреждает клинический психолог, сексолог Наталия Свирская-Леденева. - Например, паника, возникающая у кофемана, лишенного возможности пропустить чашечку, может свидетельствовать об обсессивно-компульсивном расстройстве. К тому же в таких случаях не исключена химическая зависимость, и с этим тоже трудно поздравить. В последнее время появилась новая мания - патологическая тяга к чистоте. Актриса Кэмерон Диас, например, все двери открывает только локтем. И много раз в течение дня протирает руки антисептиком. Подобная одержимость тоже может быть свидетельством отклонения. Так что все хорошо в меру, и соблюдение ритуалов не должно омрачать жизнь.
Соблюдение ритуалов дает ощущение стабильности и помогает решить другие задачи.
Обладатели магического мышления часто стремятся переложить ответственность на обстоятельства. Несколько лет назад болельщики обрушились на тележурналиста Виктора Гусева: дескать, как матч комментирует он, так сборная проигрывает. Конечно, проще объяснить провал команды работой «неправильного» комментатора, а не ленью любимых футболистов.
Экс-вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс перед важным матчем надевал гетры наизнанку, а после каждого мяча, забитого командой, дотрагивался до перекладины левой рукой. Рональдо, Роберто Карлос и Криштиану Роналду выходят на поле с правой ноги. А бывший голкипер национальной команды Англии Дэвид Джеймс перед игрой выгонял всех из раздевалки и шел справить нужду в писсуар.
Навязчивые действия могут служить средством самоуспокоения - своего рода медитацией. Брэд Питт, например, любит ковырять в носу. Но это некрасиво и к тому же небезопасно: на слизистые можно занести пневмококки - бактерии, вызывающие менингит, отит и внебольничную пневмонию. В общем, так себе способ.