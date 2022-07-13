Почему Эйнштейн не носил носков и зачем Диккенс шлялся по моргам

Присесть на дорожку, не бежать обратно за забытой вещью и обязательно улыбнуться в зеркало, если вернуться все-таки пришлось. Не мыть голову перед экзаменом, не стричься во время беременности, не сметать крошки рукой со стола. У каждого свои приметы и способ собраться с мыслями перед чем-то важным. Выясняем, как не стать рабом привычки и обратить действие ритуалов себе на пользу.

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Веру в то, что мысли, действия или символы влияют на события в реальном мире, психологи называют магическим мышлением и предлагают искать корни явления в прошлом.

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- У примитивного человека имеется громадное доверие к могуществу его желаний. В сущности, все, что он творит магическим путем, должно произойти только потому, что он этого хочет, - писал Фрейд в книге «Тотем и табу».

По идее с развитием знаний о мире люди должны стряхнуть дурман предрассудков. Но многие цепляются за условные туфли или рубашку, приносящие удачу, как утопающий за соломинку. Особенно, творческие личности: писатели, артисты, художники, ученые.

Альберт Эйнштейн ненавидел носки. Он подметил: как только он надевает эту деталь туалета, происходит что-то неприятное. И дырка на пальце гарантирована. «Отсутствие цивилизованности» он скрывал высокими ботинками.

Антон Павлович Чехов работал исключительно в выходном костюме.

Сэлинджеру и Виктору Гюго-старшему, наоборот, строка на ум не шла, пока не разденутся догола. Автор «Отверженных» делал это в рамках самодисциплины: приказывал слуге выдавать ему платье, только когда напишет определенное число страниц. Еще одно его правило: ежедневно в семь утра сгрызть яблоко под Триумфальной аркой. Такое предписание дал ему доктор, дабы стимулировать ранний подъем и соблюдение режима.

С яблоками же связана история поэта Шиллера. Тот брался за перо только после того, как ящик его письменного стола набьют гнилыми плодами, и комната наполнится тошнотными миазмами.

Придумывать очередное убийство Агате Кристи помогало мытье посуды.

Владимир Набоков любил творить, лежа в ванной. Хемингуэй писал, стоя на шкуре антилопы на доске, расположенной на уровне груди. Вирджиния Вульф с той же целью использовала мольберт.

Чарльз Диккенс в поисках вдохновения бродил по моргам - уверял, что туда его влечет незримая сила. А спал по компасу - лицом на север, полагая, что таким образом стимулирует воображение.

Бальзак приманивал литературную музу, поглощая литры кофе. Организм не выдержал ударных доз: писатель скончался от болезни сердца.

Решая сложную задачу, Лев Ландау раскладывал пасьянсы. «Это вам не физика, тут думать надо!» - приговаривал он.

- Стоит бить тревогу, если следование ритуалам принимает форму зависимости, - предупреждает клинический психолог, сексолог Наталия Свирская-Леденева. - Например, паника, возникающая у кофемана, лишенного возможности пропустить чашечку, может свидетельствовать об обсессивно-компульсивном расстройстве. К тому же в таких случаях не исключена химическая зависимость, и с этим тоже трудно поздравить. В последнее время появилась новая мания - патологическая тяга к чистоте. Актриса Кэмерон Диас, например, все двери открывает только локтем. И много раз в течение дня протирает руки антисептиком. Подобная одержимость тоже может быть свидетельством отклонения. Так что все хорошо в меру, и соблюдение ритуалов не должно омрачать жизнь.

Двигай мебель

Соблюдение ритуалов дает ощущение стабильности и помогает решить другие задачи.

Управление эмоциями. Отвлекая внимание на себя, определенный порядок действий снижает влияние тревожных мыслей и дает ощущение контроля над ситуацией.

Повышение продуктивности. Ритуалы помогают наметить цели, усиливают мотивацию, укрепляют веру в успех.

Обретение единомышленников. Совместные манипуляции создают ощущение взаимного доверия. Причем физическое участие в этом необязательно. Достаточно знать, что то же самое делает кто-то еще.

Перезагрузка мозга. Чтобы начать думать по-новому, полезно передвинуть мебель, переклеить обои или переставить книги на полке. Очень способствуют этому поездки. Говорят, любое путешествие превращается в паломничество, когда вы убеждаетесь, что преодоленное расстояние не столь важно, как полученный опыт.

Как с Гусева вода

Обладатели магического мышления часто стремятся переложить ответственность на обстоятельства. Несколько лет назад болельщики обрушились на тележурналиста Виктора Гусева: дескать, как матч комментирует он, так сборная проигрывает. Конечно, проще объяснить провал команды работой «неправильного» комментатора, а не ленью любимых футболистов.

Встают с правой ноги

Экс-вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс перед важным матчем надевал гетры наизнанку, а после каждого мяча, забитого командой, дотрагивался до перекладины левой рукой. Рональдо, Роберто Карлос и Криштиану Роналду выходят на поле с правой ноги. А бывший голкипер национальной команды Англии Дэвид Джеймс перед игрой выгонял всех из раздевалки и шел справить нужду в писсуар.

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