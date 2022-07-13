Психолог дал рекомендации по избавлению от навязчивых негативных мыслей

Рекомендации по избавлению от навязчивых негативных мыслей дал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Он уточнил, что так называемое состояние руминации может перейти в хроническую форму и вызвать истощение интеллектуального и эмоционального ресурсов.

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«Так или иначе, это состояние знакомо всем, но у некоторых носит особо выраженный характер и может приводить к невротизации и прочим неприятным последствиям», — написал эксперт.

Для борьбы с недугом Долгов порекомендовал несколько способов. Первый — взгляд «со стороны». Для этого следует подумать о себе в третьем лице и представить себя на месте стороннего наблюдателя, пытающегося понять, о чем спорят люди и стоит ли оно того.

Второй прием — переключение внимания при частом прокручивании в голове одних и тех же мыслей. По словам психолога, это могут быть песни, стихотворения или забавные случаи из жизни. Кроме того, можно придумать себе стоп-слово и повторять его каждый раз при возникновении навязчивых негативных мыслей.

Резкие действия, способные переключить мысли, общение с друзьями и медитацию Долгов также назвал способами борьбы с состоянием руминации. «Ну уж если совсем не получается избавиться от навязчивых мыслей самостоятельно и они серьезно снижают качество жизни, психологи вам в помощь», — заключил он.