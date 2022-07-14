Психолог рассказала, как не "сгореть" не работе

Бизнес-коуч и психолог Юлия Карасева поделилась советами о том, как избежать выгорания на работе. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Фото: Москва24 Москва24

У процесса профессионального выгорания несколько стадий. По словам Карасевой, проблемы с эмоциональным состоянием часто связаны с повышенным стрессом, тревожностью и страхом. Ощущается выгорание не сразу, распознать его бывает трудно. Первая стадия часто сопровождается желанием сотрудника "перевыполнить" план и продемонстрировать профессионализм. Однако, отмечает психолог, в этот момент человек начинает терять энергию.

Видео дня

На второй стадии у профессионала появляется апатия к работе и проблемы со сном. Его перестают интересовать прежние задачи, мотивация к деятельности снижается. В таком случае сотруднику может понадобиться профилактическая консультация психолога. Третий этап выгорания характеризуется проявлением хронических симптомов. Из-за нехватки отдыха сотрудник перестает получать удовлетворение от работы.

Теперь на выполнение ежедневных задач он будет тратить больше времени. Карасева подчеркнула, что на третьей стадии человеку необходима незамедлительная помощь врача. Столкнувшись с четвертой стадией, сотрудник начинает жертвовать здоровьем. Здесь же развиваются хронические заболевания, человек не справляется с поставленными задачами. Появляются цинизм и неудовлетворение уровнем жизни. Эмоциональное выгорание на пятой стадии, сообщает психолог, часто переходит затяжную депрессию. Сотрудник выполняет обязанности "автоматически" и не имеет интереса к деятельности.

Этот этап часто протекает с мыслями об увольнении с места работы. Карасева уточнила, что на сегодняшний день проблема эмоционального выгорания – распространенное явление. В целях оперативного реагирования для руководителей проводят обучающие тренинги и встречи о том, как распознать симптомы выгорания у сотрудников. Минимизировать риски выгорания человек может самостоятельно. Для этого ему необходимо обратить внимание на более эмоционально затратные стороны деятельности.