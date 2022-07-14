Психолог перечислила, что мужчин раздражает в женщинах

Психолог Ольга Романив рассказала Газете.ру, что больше всего раздражает мужчин в женщинах.

Фото: Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит" Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"

Основным раздражающим фактором, по словам психолога, является женская навязчивость. Мужчина начинает чувствовать, что кто-то грубо врывается в его личное пространство, если его половинка слишком часто звонит ему, пишет, интересуется, как он, не голоден ли и так далее. Если девушка видит это как проявление заботы, то с мужчиной все немного иначе. Это станет отталкивающим фактором.

Также мужчину напрягает, когда женщина с первых же встреч дает понять, что он должен решать все ее проблемы. Особенно врач подчеркнула финансовые вопросы. В таких случаях молодой человек не может себе четко ответить, действительно ли он интересен девушке, или исключительно его кошелек.

Однако если девушка вообще не нуждается ни в какой помощи от мужчины, это его тоже может оттолкнуть.