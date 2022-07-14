Как массажное кресло влияет в период психологического упадка

Врач рассказала об влиянии массажных кресел в период психологического упадка. После долгого рабочего дня мы находимся в напряжении и спешим любым способом снять усталость, одним из способов может стать массажное кресло, стоящее в коридорах торговых центров, на предприятиях или даже дома, но на сколько действие данного кресла полезно для человека?
Специалист Московской службы психологической помощи Наталья Приймакова рассказала об эффективности помощи массажных кресел в период психологического упадка. Ученые доказали положительное влияние массажа на состояние человека, так как в процессе получения массажа вырабатывается «гормон счастья» – эндорфин. Даже простым массажем шейно-воротниковой зоны мы можем улучшить свое состояние.
Конечно, лучше получить массаж от специалиста так как массажное кресло просто работает на всех людях одинаково, как его запрограммировали и не может учесть такие факторы как:
Все вышеперечисленные факторы уточняются у пациента перед массажем у специалиста, и он уже действует исходя из названой проблемы.
Да, массаж неплохой помощник в борьбе со стрессом, но лучше получить помощь от квалифицированных специалистов и получить психологическую реабилитацию.
«На базе Московской службы психологической помощи с 2003 года открыт отдел психологической реабилитации. Наша основная задача - нормализовать психоэмоциональное и психофизическое состояние человека. Такая поддержка применяется как в случаях негативного психического отклонения, так и в случаях с клиентами, которые психически абсолютно здоровы, но испытали сильный стресс или моральное потрясение»,
- добавила Наталья Приймакова.