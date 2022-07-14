Психолог рассказала о минусах насыщенной жизни

Загруженный график и слишком насыщенная жизнь могут указывать на то, что человек избегает эмоциональной боли, считает психолог Кристен Бизли. О минусах хронической занятости она рассказала в статье для Psychology Today.

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Психолог признает, что загруженный график в современном мире считают предметом для гордости, однако, по ее словам, нередко он свидетельствует о нежелании решать более важные вопросы.

«Существует большая разница между "просто занятостью" и тем, что мы называем "хронической занятостью"»,

— объясняет она.

Бизли приводит в пример гипотетического человека, который только что развелся, имеет напряженную работу, но при этом решает завести собаку, соглашается помочь брату с бизнесом, записывается на тренировки и подумывает об участии в работе домового комитета. По мнению Бизли, с помощью множества дел он пытается уйти от проблем, которые омрачают его жизнь.

«Хроническая занятость — это способ, которым многие люди отвлекаются от неприятных и болезненных эмоций»,

— уверена эксперт. Она полагает, что чрезмерная занятость может быть психологической защитой человека от осознания собственных эмоций и боли. Чем дольше человек остается в таком состоянии, тем меньше у него остается времени для погружения в себя и решения внутренних проблем.

Чтобы преодолеть хроническую загруженность, психолог советует начать с признания проблемы, а затем спросить себя:

«Есть ли что-то, чего я избегаю?» «Один из способов проверить, вовлечены ли вы в хроническую занятость — это немного отдохнуть. Достаточное время, а не пять минут»,