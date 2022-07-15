Достойный отказ: 5 способов сказать «нет» назойливому незнакомцу

Не знаете, как отделаться от назойливого незнакомца, вцепившегося в вас в общественном месте? «Рамблер» собрал пять эффективных способов, которые помогут отвадить любителей быстрых знакомств.
Если навязчивый незнакомец интересуется, нужен ли вашей маме зять или нет, смело отвечайте «Да». И в ответ начинайте перечислять требования к избраннику: «Поднять на ноги пятерых детей», «купить вам и родителям квартиры», «закатить свадьбу за несколько миллионов, и чтобы обручальное кольцо было минимум за 500 тысяч рублей». Ирония и ваши «завышенные ожидания» сразу отпугнут любителей знакомств и ничем необязывающих подкатов.
Кажется, самый эффективный способ отвадить внезапно появившегося из ниоткуда ухажера — это прикинуться замужней женщиной. Не забудьте намекнуть, что ваш супруг страшно ревнив и драчлив, обычно таинственные незнакомцы после этих слов моментально испаряются. Как правило, любители быстрых знакомств не готовы к мужским разборкам — они, конечно, ищут приключений, но явно не таких.
Самое время вспомнить, как вы с подружками читали истории про черных вдов, родовые проклятия, перебрать всех родственников и назначить одного из них колдуном, способным навести порчу на кого угодно. Или же с серьезным видом и грустными глазами расскажите незнакомцу, что приносите мужчинам сплошные несчастья — постоянные ДТП, банкротство, предательство друзей и коллег по работе, болезни — и посоветуйте ему бежать от вас без оглядки.
Самый простой вариант отшить незнакомца — сказать ему, что вы опаздываете на деловую встречу. Быстро взгляните на часы или мобильник, извинитесь и ускорьте шаг в нужном вам направлении. Если вдруг этот прием не сработает, и ухажер бросится вам вдогонку, сделайте вид, что говорите по телефону или слушаете музыку. Игнор, игнор и еще раз игнор — метров через 100 ему надоест вас преследовать.
Сделайте вид, что вы не понимаете язык, на котором к вам обращается случайный прохожий. Разводите руками, используйте иностранные слова (можно даже выдуманные) и постоянно оглядывайтесь, как будто бы в поисках помощи. Главное, делайте это уверенно, чтобы незнакомец не раскусил ваш хитроумный план — получится забавно, конечно, но теперь он точно вряд ли от вас отвяжется.