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54 минуты назад

5 типов друзей, которые нужны для психического здоровья

Мира Маркина

В интервью Psychology Today социальный психолог Камилла Джонсон выделила пять типов людей, который должны быть в окружении для улучшения психического здоровья. Что интересно, по мнению специалиста, если все ваши друзья похожи по характеру и темпераменту – это отнюдь не хорошо.

5 типов друзей, которые нужны для психического здоровья
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Подробнее о типах, которые выделила Джонсон – в материале "Рамблера".

"Сладкие"

Те самые подруги, которые излучают лишь позитивную энергию. Им всегда можно доверить сокровенные тайны и выговориться, когда больше нет сил держать все в себе.

"Кислые"

Нередко таких людей называют токсичными за их прямолинейность. Кто-то считает, что они сеют негатив, но, по мнению Джонсон, они также могут оказать поддержку, когда она будет необходима.

"Соленые"

Эти подруги способны привнести здоровый скептицизм в жизнь и снять ваши "розовые очки". Они всегда будут откровенны с вами и не будут прибегать ко лжи, даже если она во благо.

"Горькие"

Те люди, у которых все получается и которым, как правило, все завидуют. Не спешите разрывать связь с такими приятелями, они могут смотивировать вас на свершения.

"Приятные"

Это старые друзья, которые знают все о вашем прошлом и помнят, каким вы были 10 лет назад. Мало кому удается долго дружить, ведь со временем мы переживаем крутые трансформации, но роль таких друзей сложно переоценить в нашей жизни.

Психология,
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