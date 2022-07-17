Чем пахнет симпатия: какие люди оценивают других по запаху

Зверский способ выбора друзей практикуют люди, даже не задумываясь об этом. Очередное исследование ученых уверяет нас в том, что по сути человек не так уж и далеко ушел от животного. По крайней мере в своих симпатиях и антипатиях.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сотрудники Института Вейцмана (Израиль) предположили, что обоняние играет в социуме гораздо более важную роль, чем считается. Например, при выборе друзей. А предположив, тут же начали искать этому подтверждения. В их эксперименте приняли участие люди, чье полное взаимопонимание случилось буквально с первых минут общения и очень быстро переросло в дружбу. Каждого попросили поспать две ночи в спецфутболке, при этом мыться мылом без аромата, отказаться от парфюмерии и косметики, а также не есть пищу, влияющую на запах тела (лук, чеснок, карри и т.д.). Потом футболки перенюхал электронный идентификатор запахов eNose и посторонние люди, которых попросили найти среди вороха маек те, что пахнут похоже. И железный, и человеческие носы однозначно определили сходство между запахами друзей.

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«Ну и что ж такого? — возразит на это скептик. — Друзья на то и друзья, чтобы вести схожий образ жизни, иметь примерно одинаковый рацион и т.д.». Специально для таких критиканов ученые провели еще один опыт. Незнакомых между собой людей попросили оценить друг друга на предмет симпатии. Как оказалось, в 70 процентах случаев респонденты, почувствовавшие друг к другу взаимное расположение, пахли похоже. В общем, все, как у собачек, встретившихся на улице: обнюхал хвостатого прохожего и моментально сделал выводы — играть или рычать. Вот, правда, выводы свои ученые сделали, изучив лишь 40 человек — так себе выборка для серьезного исследования.

У этого института, похоже, вообще какой-то пунктик на ароматах. Массу опытов уже провели, и все — с целью доказать, что запахи рулят нашим поведением. Несколько лет назад они, например, заявили, что после рукопожатия люди нюхают рукопожатую конечность, дабы собрать побольше информации о том, с кем здоровались. Насобирали 200 с лишним добровольцев и давай жать руки. Правда, не всем, а выборочно. После этого людей оставляли в комнате наедине со скрытыми камерами. И оказалось, что около 22 процентов времени «нерукопожатные» неосознанно нюхали свои верхние конечности, а те, с которыми здоровались, делали это в два раза чаще.

Если посмотреть видео эксперимента, можно заметить, кто-то при этом чесал рукой нос, кто-то лоб, кто-то барабанил пальцами по верхней губе, кто-то растирал ладонями лицо, то есть делал все то, что сделает большинство из нас в процессе одинокого ожидания. Да, все правой рукой, которой обычно и здороваются. Ну так на то она у большинства и ведущая.

В еще одном опыте женщин заставляли смотреть фильм «Парфюмер: история одного убийцы» (тот еще треш, как по мне), засунув в носы датчики воздушного потока в ноздрях. Герои фильма только в течение одного часа нюхали что-либо 28 раз. И приборы фиксировали, что зрительницы подсознательно делали то же самое вслед за персонажами. Я бы назвала это банальной женской эмпатией (не случайно ведь мужиков среди зрителей не было), но ученые сделали далеко идущие выводы: «Действия людей по-прежнему обусловлены самыми примитивными инстинктами». Суть которых, если верить яйцеголовым, в том, что если кто-то рядом к чему-то принюхивается, нам надо сделать то же самое — а вдруг в воздухе разлито что-то важное?

Можно, конечно, сыронизировать и сказать, что в данном случае в воздухе была раз лита жаж да грантов и спекуляция на интересной теме, но вот психологи уверяют, что не все так однозначно с нашими носами:

«Среди невербальных коммуникаций существует и ольфакторная, то есть через запахи, — уверен психолог, профессор МРСЭИ Дмитрий Смыслов. — Человека, который к ней склонен, довольно легко определить — у него, как правило, отчетли во выражена колумелла — перегородка между ноздрями. Она как бы несколько отягощена, оттягивается вниз. Такие люди склонны оценивать ситуации и людей по минимальным молекулам запаха. Причем делают это часто неосознанно. И, разумеется, обычный запах, исходящий от людей, они чувствуют в разы сильнее остальных. Так что если какой-нибудь дядя Вася стоит в метро в жару в майке-алкоголичке, подняв руку вверх, а вы стоите рядом и морщитесь от ольфакторных ощущений, представьте, каково этим людям в такой же ситуации».

Для них, кстати, и ковид протекал гораздо более трагично, потому что когда у таких людей пропадает обоняние — это примерно то же самое, что для нас — лишиться зрения. Скажу больше, женщина с выраженной колумеллой может испытывать проблемы с беременностью, если выбирала партнера не по запаху. Вроде и физически все в норме, и психологически готова, но вот секрет второй половины ее бессознательно отталкивает. И ничего не получается.

Для большинства из нас, считает психолог, сильная ориентация на ароматы — это некий атавизм, не сильно-то и используемый в жизни, но вот колумельщики способны извлекать из них массу полезного:

«Человек заходит в транспорт, в лифт, в аудиторию и начинает понимать о находящихся там людях довольно многое. Конечно, бессознательно. Но если такого человека спросить, что происходит с тем или иным персонажем, он ответит довольно близко к истине. Или скажет, можно ли доверять конкретному человеку или нет. Он не объяснит, почему, но на его ощущения обычно можно полагаться, потому что они довольно точны».

Часто неосознанно именно такие люди и выбирают себе друзей, супругов или сотрудников, исходя из того, что те пахнут похоже. Кстати, супруги, долго живущие вместе, тоже часто начинают пахнуть схоже — их как бы уравнивают общие эмоции, переживания и общение.

В общем, по крайней мере, для какой то части из нас полагаться на ароматические впечатления о других людях — вполне себе норма.

Но как быть с темой, раскрученной гораздо сильнее, — теми самыми феромонами, благодаря которым, если верить некоторым маркетологам, мы влюбляем в себя партнеров? Испускаем на объект страсти — и привет, тот, как зомби, идет, не ведая преград, в наши объятия.

«Все началось с насекомых, — напоминает кандидат биологических наук Роман Некрасов. — Впервые феромоны обнаружили в начале 1960-х у самок шелкопряда. Потом у пауков, пчел, муравьев и других насекомых. А вот на позвоночных случился первый стопор: их гораздо более сложные поведенческие реакции сильно осложнили идентификацию феромонов и их реальную роль в поведении. Например, самок свиней, которых заподозрили в падкости на одно химическое соединение, которое появляется в слюне кабана перед спариванием, как выяснилось позднее, возбуждает не только этот запах, но в гораздо большей степени его хрюканье, а также зрительные, тактильные и другие стимулы. Более того, такую же реакцию они демонстрируют, вдыхая запах мочи кабана, а там «волшебной субстанции» либо нет, либо она присутствует в следовых количествах».

Поиски феромонов человека начались десятилетие спустя, но, по словам Некрасова, до сих пор не привели к результату. Не нашлось даже органа, который бы отвечал за восприятие людских афродизиаков:

«Одно время на эту роль претендовал вомероназальный орган, дополнительный отдел обонятельной системы в основании носовой перегородки. Но оказалось, что он или его остатки есть далеко не у всех. И даже если его и обнаруживают у кого-то, никаких нервных волокон к нему не идет, более того, в мозгу не нашли области, которая бы могла отвечать за его «афродизиачную» работу. То есть, скорее всего, у человека он превратился в заглохший рудимент. Много вопросов вызывают и многочисленные нашумевшие опыты. Например, опыт с футболками, где женщины безошибочно определяли майки, ношенные мужчинами».

Ведь мужской пот объективно в силу анатомии пахнет сильнее и неприятнее. Не все гладко и с тремя основными претендентами на роль человеческих феромонов — андростеноном, андростенолом и андростадиеноном. Запах этих стероидов действительно напоминает мускус, который тоже очень любят записывать в афродизиаки. Но проблема в том, что находили их меньше чем у половины мужчин, большая часть людей вообще не в состоянии ощущать их запах (меньшая описывает его как отвратительный), а наличие этих стероидов в массе растений (например, в сельдерее) и вовсе сводит на нет их главенствующую роль в половых коммуникациях людей. Кстати, один из этих стероидов и обнаружили в слюне упомянутого выше кабана. Но спросите любую из женщин — возбуждает ли их запах самца свиньи? Думаю, ответ очевиден.

КСТАТИ

На основе опроса представителей множества национальностей и культур был составлен рейтинг самых приятных и неприятных запахов. В тройке лидеров оказались ванилин, этилбутират (имеет фруктовый запах) и линалоол (цветочный запах). Главным аутсайдером стала изовалериановая кислота, которая у разных людей ассоциируется с запахом сыра с плесенью, соевого молока или пота.

ЦИФРЫ

10 миллионов обонятельных рецепторов, которые способны различить 10 триллионов различных ароматов и обновляются каждые 28 дней, — таково содержимое нашего носа.

350 функциональных генов ольфакторных рецепторов есть у людей. Для сравнения: у мышей их 1300.

4000 лет — возраст первых парфюмерных фабрик, утверждают археологи.