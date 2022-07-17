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1 час назад

Как выйти из отпуска без стресса? Советы психолога

Мир24

Время отпусков в самом разгаре. Немаловажной проблемой становится адаптация на рабочем месте после отдыха. Для многих людей это стресс. Психолог Анастасия Лысакова считает, что прожить этот период можно с минимальными потерями. Для этого нужно выполнять простые правила, передает радио Sputnik.

Как выйти из отпуска без стресса? Советы психолога
Фото: Мир24Мир24

Для начала, отметила специалист, нужно заранее обратить внимание на режим сна и питания. Ведь во время отдыха некоторые позволяют себе излишества – злоупотребляют вредной едой, алкоголем, не спят ночами. Все это отрицательно сказывается на здоровье и режиме. Человеку как бы приходится заново привыкать к режиму.

«Если несколько дней готовиться к завершению отпуска, то есть шанс адаптировать режим сна, питания, чтобы обеспечить более мягкое вхождение в работу», – отметила специалист.

Еще она посоветовала выходить из отпуска в конце рабочей недели. Отличный день – пятница. Так человек входит в режим и при этом не успевает устать достаточно сильно, подчеркнула психолог.

Психология,
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