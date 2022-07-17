Психолог рассказала о пользе подарков для здоровья

«Дарение подарков сопровождается эндорфинами — гормонами счастья и радости. Это связано с тем, что человек — существо социальное, мы изначально настроены на другого. Если окружающим хорошо, то и нам в норме тоже должно быть хорошо. То есть я получаю обратную связь, реакцию, вижу, что человек радуется, например, прыгает, хлопает в ладоши, и от этого происходит душевный подъем, я чувствую себя полезным»,

Психолог добавила, что большинство людей дарить подарки любит больше, чем получать. Такое влияние оказывают ограничивающие утверждения, который каждый из нас слышал еще в детстве, или самооценка. «Часто мы слышим фразу: „Я люблю больше дарить подарки, чем получать“. В основном в таких случаях либо с самооценкой проблемы, то есть человек стесняется, у него возникают мысли о том, что он не достоин подарка, либо в детстве внушались ограничивающие утверждения, например, „Я — последняя буква алфавита“. Из-за этого, когда человек получает подарок, то чувствует себя неловко, ему стыдно, не хочется принимать его, он думает, что должен в ответ еще пять подарить», — прокомментировала эксперт.