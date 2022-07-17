Как выйти на работу из отпуска без стресса

Для того чтобы первые рабочие дни не были чрезмерной нагрузкой на организм, которая вызывает стресс, психолог Анастасия Лысакова советует настраивать себя на работу за несколько дней до ее начала.
«На отдыхе мы злоупотребляем едой, алкоголем, не спим ночами, что деструктивно сказывается на нас, когда мы выходим на работу и вынуждены вновь привыкать к более строгому режиму. Если мы несколько дней готовимся к завершению отпуска, у нас есть шанс адаптировать наш режим сна, питания, чтобы обеспечить более мягкое вхождение в работу»,
– сказала психолог.
Лучше всего выходить из отпуска в пятницу. Эксперт уверена, что в таком случае вы успеете почувствовать рабочий ритм, но не успеете резко устать. Также в первые рабочие будни можно придумать себе мотивацию, которая даст стимул трудиться. Например, вознаградите себя угощением.
«Важно что-то на работе для себя хорошее придумать, найти какой-то стимул в первый день: это может быть поход в любимое кафе во время перерыва, вкусный капучино или разговор с коллегой, даже просто красивый наряд. Можно подумать над тем, за что вы любите свою работу, выписать плюсы»,
– отмечает Лысакова.
Также стоит помнить, что если отдыхать редко, то стресс станет привычным делом. Психолог говорит, что нельзя изматывать себя и «доживать» до отпуска, чтобы наконец-то отдохнуть. При таком раскладе психика начнет воспринимать отдых как жизнь, а работу – как условие, которое с жизнью несовместимо, отмечает радио Sputnik.
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