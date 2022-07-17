Элементарные правила этикета, которые вы могли не знать

Все знают, что нож необходимо держать в правой руке, а вилку — в левой, но есть и другие правила хорошего тона, которые многие привыкли игнорировать. Как не ударить в грязь лицом и быть на высоте, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Предложение" Кадр из фильма "Предложение"

Поставьте сумку на пол

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Многие привыкли сидеть в обнимку со своими сумками в общественных местах (например, ресторанах), а это противоречит всем правилам этикета. Регламент гласит: маленький клатч можно положить на стол возле себя, а вот сумки любых других размеров необходимо вешать на спинку стула (а не класть на соседний стул) или ставить на пол (да-да!).

Мужчина должен быть слева

По правилам этикета по улице мужчина должен идти слева от женщины. Вот как возник этот обычай: еще несколько веков назад мужчина не мог выйти из дома без оружия (шашки, рапиры, шпаги, кинжала), которое крепилось к поясу спутника слева. Чтобы на ходу оно не било даму по коленкам, кавалеру необходимо было идти слева. В наши дни эта деталь стала признаком хорошего воспитания.

Уберите телефон

Если во время встречи с членами семьи, друзьями или деловыми партнерами ваш телефон лежит перед вами, да еще и вы на него постоянно отвлекаетесь, значит вам в крайней степени неинтересно с вашими собеседниками. Поступая таким образом, вы показываете, насколько вам безразличны те, кто перед вами.

Всегда ли стоит пропускать женщин вперед

Мужчина не всегда должен пропускать спутницу вперед. Так, например, если по лестнице нельзя идти рядом, то при подъеме мужчина идет сзади, а при спуске — спереди (на случай если его дама «надумает» упасть). Так же не нужно пропускать женщину вперед при входе в лифт. А вот выходить оттуда она должна первой — все потому, что лифт считается транспортом повышенной опасности.

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