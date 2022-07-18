Как стать сотрудником, которого точно не уволят в кризис

Потеря работы, которая нравится, пугает каждого, но этого можно избежать, став ценной частью команды.

Как быть ценным кадром, но боящимся попасть под сокращение?

Видео дня

Специалисты уверены, что существует набор оптимальных качеств, которые объединяют отличных сотрудников. На них работодатели обращают особое внимание.

Ответственность

То качество, которое большинство людей указывает в резюме на первом месте и это неудивительно. Правда, по-настоящему могут назвать себя ответственными далеко не все работники. Ведь это подразумевает умение отвечать и за успехи, и за провалы, признавать свою вину. Ни одному начальнику не понравится, если его сотрудник элементарно не соблюдает условия работы, не выполняет поручения в срок и в целом ведет себя безалаберно

Умение адаптироваться

Мало кто любит перемены и изменения, так уж устроен человеческий мозг. Все привычное — намного удобнее, чем новое, требующее усилий. Работодатель высоко оценит, если его сотрудник способен быстро подстроиться под любые новшества и изменения в компании и остаться эффективным.

Для того, чтобы развить адаптивность, важно помнить, что ничего постоянного нет ни в работе, ни в повседневной жизни. А перемены, даже некомфортные, часто оказываются дорогой к лучшему.

Гибкость мышления

Это качество перекликается с умением адаптироваться: в нашем быстроменяющемся мире важно уметь смотреть на проблему с разных сторон, уметь находить более эффективные и быстрые варианты решения. Гибкость мышления помогает подстраиваться под постоянные изменения, спокойно на них реагируя, позволяет отказаться от старых взглядов и принять новые, чтобы успешно разрешить любой вопрос.

Стрессоустойчивость

Это качество в резюме давно набило оскомину hr-специалистам. Кажется, за ним ничего не стоит. Но по-настоящему стрессоустойчивый работник — настоящий клад!

Он умеет справляться со стрессом, не теряя своей продуктивности, готов к критике, ошибкам и провалам, с достоинством принимает все, анализирует, делает выводы и работает дальше. Такого сотрудника не нужно оберегать от негатива и бояться, что после выговора какое-то время он не сможет эффективно работать.

Умение быть частью команды

Даже если сотрудник показывает великолепные личные результаты, начальству важно, чтобы он умел работать в команде. Чаще всего, результат работы зависит не от одного человека, а от слаженных действий.

Важно поддерживать дружескую атмосферу на рабочем месте, быть готовым помочь и поддержать коллег, уметь разрешать внутренние конфликты дипломатичными способами, уметь договариваться, оставлять личную неприязнь за дверьми офиса и быть нацеленным на общий результат.

Желание развиваться

И снова об адаптивности. Часто работодатели готовы дать шанс новичку без опыта, а не специалисту с огромным стажем, если понимают, что первый будет с удовольствием учиться новому.

Вы ведь не хотите, чтобы вас лечил врач, который уже 20 лет не интересуется новыми разработками и методами?

Самомотивация и самоорганизация

Такого сотрудника не нужно постоянно контролировать и вовлекать в рабочий процесс, ведь он сам заинтересован и знает, как достичь поставленных целей.