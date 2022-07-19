Как выйти из летнего отпуска без стресса

Часто на отдыхе мы злоупотребляем едой, алкоголем, не спим ночами, что деструктивно сказывается на нас, когда мы выходим на работу и вынуждены вновь привыкать к более строгому режиму. Если мы несколько дней готовимся к завершению отпуска, у нас есть шанс адаптировать наш режим сна, питания, чтобы обеспечить более мягкое вхождение в работу.