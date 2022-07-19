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58 минут назад

Как выйти из летнего отпуска без стресса

СОВА

Россиянам рассказали, как быстрее всего адаптироваться к будничному ритму жизни и выйти из отпуска без стресса. Мнением поделилась кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в эфире радио Sputnik.

Как выйти из летнего отпуска без стресса
Фото: СОВАСОВА

Психолог дала несколько советов адаптации к будничному ритму жизни:

Часто на отдыхе мы злоупотребляем едой, алкоголем, не спим ночами, что деструктивно сказывается на нас, когда мы выходим на работу и вынуждены вновь привыкать к более строгому режиму. Если мы несколько дней готовимся к завершению отпуска, у нас есть шанс адаптировать наш режим сна, питания, чтобы обеспечить более мягкое вхождение в работу.

По мнению эксперта, людям, работающим по стандартному графику, лучше выходить из отпуска в пятницу. Благодаря этому получится погрузиться в рабочие процессы и не сильно устать. В первый рабочий день также важно побаловаться себя чем-нибудь приятным.

Лысакова посоветовала:

Это может быть поход в любимое кафе во время перерыва, вкусный капучино или разговор с коллегой, даже просто красивый наряд. Можно подумать над тем, за что вы любите свою работу, выписать плюсы.

Специалист считает, что в отпуск нужно ходить относительно часто, чтобы не происходило выгорание. Иначе отдых воспринимается психикой как жизнь, а работа - как условия, несовместимые с жизнью.

Психология,
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