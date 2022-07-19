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1 час назад

Психолог посоветовала перестать жалеть себя

Lenta.ru

Практикующий психолог и тренер по стрессоустойчивости Александра Болдина посоветовала перестать жалеть себя, попадая в новые условия. Свое мнение она изложила в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Психолог посоветовала перестать жалеть себя
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Жалость к себе — это крик о помощи и ожидание кого-то сильного и умного, кто придет и спасет»,

— объяснила психолог.

Однако даже чужие советы и решения со стороны, по ее словам, вряд ли устроят человека настолько, что он захочет выстраивать свою жизнь на их основании. Болдина уверена: люди, которые жалеют себя, находятся в «детской позиции».

«А это означает беспомощность, невозможность принимать решения, отсутствие ответственность за свою жизнь»,

— предупредила она.

Психолог объяснила, что человек не так беспомощен, как ему может казаться. Люди, по ее словам, недооценивают значимость пусть небольших, но собственных решений в жизни.

«Вы отменяете звонок по скайпу, если у вас нет интернета. Вы вызываете эвакуатор, если у вас посреди дороги заглохла машина. Наша жизнь состоит из микро- и макроадаптаций, и вы точно умеете справляться с возникающими сложностями»,

— заявила Болдина.

Эксперт отметила, что жалость к себе в новых условиях возникает потому, что человек теряет «почву под ногами».

«И лучший способ эту почву нащупать — обратить внимание на то, что осталось неизменным»,

— подчеркнула она.

Это могут быть любимые фильмы или общение с кругом близких людей, способные, по ее мнению, стать основанием, от которого можно оттолкнуться и «начать строить новую реальность, в которой будет уже не так страшно».

Психология,
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