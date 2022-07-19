4 «звоночка», что вы на грани нервного срыва

Наша психика может приподнести неприятный сюприз.

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Жизнь в большом городе подразумевает серьезный стресс, в большинстве случаев хроническое напряжение приводит к психическим проблемам. При этом человек не всегда понимает, что его эмоциональное состояние расшатано и требует восстановления. Мы посоветовались с психологом и готовы поделиться рекомендациями относительно моментов, на которые необходимо обратить внимание, если вы не хотите бороться с последствиями нервного срыва.

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Вам часто становится трудно дышать

Один из самых популярных признаков приближающего срыва — трудности с дыханием. Мышцы начинают активно сокращаться в момент пика тревожности, из-за чего нам кажется, что воздуха не хватает. Не стоит думать, что это пройдет само по себе, если состояние нехватки воздуха повторяется с завидной регулярностью, есть повод считать, что вашей психике нужен как минимум хороший отдых, но еще лучше обратиться за помощью к специалисту.

Вы чувствуете перманентную усталость

Как правило, истощенный эмоционально организм не может поддерживать активность на прежнем уровне. Проверьте себя, даются ли вам легко те же вещи, что и раньше? Можете ли вы встать утром на пробежку или готовы провести выходные на природе, как это было раньше? Если ваш ответ отрицательный и для снижения активности нет объективных причин, скорее всего, вы имеете дело с нарастающей тревожностью, с которой организм борется снижением активности.

Вы погружаетесь в депрессию

В запущенных состояниях тревожность может медленно перерасти в депрессию, и даже в этом случае возможен нервный срыв. В случае, если у вас диагностировано депрессивное состояние, стоит невероятно аккуратно относиться к себе в этот период и избегать триггеров, которые могут спровоцировать эмоциональный срыв. Тревожным звоночком должен стать неконтролируемый плач, который случается с вами регулярно. Никогда не игнорируйте состояния, которые вам сложно контролировать, чтобы избежать серьезных последствий.

Вы не можете нормально выспаться