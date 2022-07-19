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20 минут назад

4 «звоночка», что вы на грани нервного срыва

WomanHit.ru

Наша психика может приподнести неприятный сюприз.

4 «звоночка», что вы на грани нервного срыва
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Жизнь в большом городе подразумевает серьезный стресс, в большинстве случаев хроническое напряжение приводит к психическим проблемам. При этом человек не всегда понимает, что его эмоциональное состояние расшатано и требует восстановления. Мы посоветовались с психологом и готовы поделиться рекомендациями относительно моментов, на которые необходимо обратить внимание, если вы не хотите бороться с последствиями нервного срыва.

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Вам часто становится трудно дышать

Один из самых популярных признаков приближающего срыва — трудности с дыханием. Мышцы начинают активно сокращаться в момент пика тревожности, из-за чего нам кажется, что воздуха не хватает. Не стоит думать, что это пройдет само по себе, если состояние нехватки воздуха повторяется с завидной регулярностью, есть повод считать, что вашей психике нужен как минимум хороший отдых, но еще лучше обратиться за помощью к специалисту.

Вы чувствуете перманентную усталость

Как правило, истощенный эмоционально организм не может поддерживать активность на прежнем уровне. Проверьте себя, даются ли вам легко те же вещи, что и раньше? Можете ли вы встать утром на пробежку или готовы провести выходные на природе, как это было раньше? Если ваш ответ отрицательный и для снижения активности нет объективных причин, скорее всего, вы имеете дело с нарастающей тревожностью, с которой организм борется снижением активности.

Вы погружаетесь в депрессию

В запущенных состояниях тревожность может медленно перерасти в депрессию, и даже в этом случае возможен нервный срыв. В случае, если у вас диагностировано депрессивное состояние, стоит невероятно аккуратно относиться к себе в этот период и избегать триггеров, которые могут спровоцировать эмоциональный срыв. Тревожным звоночком должен стать неконтролируемый плач, который случается с вами регулярно. Никогда не игнорируйте состояния, которые вам сложно контролировать, чтобы избежать серьезных последствий.

Вы не можете нормально выспаться

Недостаток сна является одной из основных причин нервных срывов. Нашему мозгу необходимо время на восстановление, часто мы не даем ему возможности рассортировать информацию и просто на время снизить напряжение. В результате тревога растет, а вместе с ней расшатывается психика. Любое негативное потрясение в этой ситуации может «сорвать стоп-кран», что приведет к срыву. Подумайте, стоит ли лишать себя сна, чтобы затем бороться с подобными последствиями?

Психология,
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