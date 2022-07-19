Как бороться с эмоциональным выгоранием

Многие люди напряженно работают и летом, и зимой, часто без выходных. В результате они сильно устают, да еще и морально опустошаются. Такое состояние называется эмоциональным выгоранием. О том, как можно с ним справиться, «ФедералПресс» рассказала Елена Анатольевна Хлевная, основатель EiLab – компании-разработчика цифровой платформы WAY2W:

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Некоторые психологи выделяют эмоциональное выгорание как механизм психологической защиты в форме отключения эмоций или понижения их энергетики в ответ на какое-либо травматическое действие. Получается, что это состояние характеризуется отключением эмоций и позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. По сути речь идет о реакции организма на постоянное эмоциональное истощение.

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Эмоциональному выгоранию подвержены в первую очередь люди, которые работают в профессиях «человек-человек» и руководители. У топ-менеджеров очень высокая психоэмоциональная нагрузка, поскольку они тратят много сил на сотрудников и беспокоятся за результаты их деятельности. Ресурсы организма истощаются, срабатывают защитные реакции. Окружающие интерпретируют это как холодность потерю интереса, равнодушие и вялость.

Эмоциональное выгорание наступает тогда, когда очень высокая стрессовая нагрузка и сильные переживания за результат. Фактором, влияющим на него, является сильная степень непредсказуемости и неопределенности событий и ответственность человека за результат. Поэтому человеку необходим восстанавливающий сберегающий режим.

Многие исследования показывают, что степень эмоционального выгорания связана со способностью интеллектуально перерабатывать информацию, которую человек получает через эмоции. Исследования по всему миру объясняют, что чем у человека выше уровень эмоционального интеллекта, тем меньше он подвержен синдрому эмоционального выгорания.

Такой человек может вовремя остановить степень снижения своей эмоциональной энергии и не доводить состояние до предела. Он осознает, когда организму необходимо восстановление, а когда энергию можно немного потратить.

По сути, диагностика и развитие способностей эмоционального интеллекта позволяют предотвращать на начальных стадиях эмоциональное выгорание (в первую очередь руководителей и сотрудников профессий «человек-человек»).