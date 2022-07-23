Трудоголики: как обнаружить зависимость от работы

Трудоголизм считается одной из наиболее поощряемых обществом зависимостей. Однако специалисты считают его психическим расстройством. "Рамблер" расскажет, как понять, что вы зависите от работы.
Сам термин "трудоголизм" появился в 1971 году. Психолог Уэйн Отс определил его как "навязчивое или неконтролируемое желание работать". Американская психологическая ассоциация определяет трудоголизм как сочетание трех симптомов:
Главная проблема трудоголизма заключается в том, что работа постепенно становится навязчивой идеей и затмевает остальную жизнь. Трудоголик одержим своей профессией, он не думает об отдыхе, здоровье или родственников.
Работа становится дофаминовым крючком, который всякий раз требует большего включения. Как и любая другая зависимость, трудоголизм помогает уйти от болезненной реальности. Опасность зависимости от работы состоит в том, что она часто не заметна близким и окружающим.
В зависимости от мотивов, побуждающих человека убегать в работу, канадский психолог Рональд Бурке выделяет три типа трудоголиков:
Проще говоря, это достигаторы, которые отличаются мотивацией, амбициями и стремлением к росту. Чаще всего это позитивные люди, но они все еще остаются трудоголиками, так как работа для них лучший и единственный источник удовольствия.
Их характеризует контрастное отношение к профессии: успехи окрыляют, а неудачи выбивают из колеи. Самооценка таких людей зависит от внешней оценки со стороны коллег и руководителей. Этот тип трудоголиков постоянно находятся в нестабильном эмоциональном состоянии.
Чаще всего эти люди как раз сбегают в работу от неудач и склонны к сильному эмоциональному выгоранию и низкой самооценке. Им и работать тяжело, и оторваться они от работы тоже не могут.
Таким образом, зависимость формируется тогда, когда она становится источником смыслов и переживаний, даже если негативных.