Трудоголики: как обнаружить зависимость от работы

Трудоголизм считается одной из наиболее поощряемых обществом зависимостей. Однако специалисты считают его психическим расстройством. "Рамблер" расскажет, как понять, что вы зависите от работы.

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Сам термин "трудоголизм" появился в 1971 году. Психолог Уэйн Отс определил его как "навязчивое или неконтролируемое желание работать". Американская психологическая ассоциация определяет трудоголизм как сочетание трех симптомов:

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внутреннее чувство "принуждения" к работе;

постоянные мысли о работе во внерабочее время;

работа сверх установленной нормы в ущерб другим сферам жизни.

Главная проблема трудоголизма заключается в том, что работа постепенно становится навязчивой идеей и затмевает остальную жизнь. Трудоголик одержим своей профессией, он не думает об отдыхе, здоровье или родственников.

Работа становится дофаминовым крючком, который всякий раз требует большего включения. Как и любая другая зависимость, трудоголизм помогает уйти от болезненной реальности. Опасность зависимости от работы состоит в том, что она часто не заметна близким и окружающим.

Три типа трудоголизма

В зависимости от мотивов, побуждающих человека убегать в работу, канадский психолог Рональд Бурке выделяет три типа трудоголиков:

Энтузиасты

Проще говоря, это достигаторы, которые отличаются мотивацией, амбициями и стремлением к росту. Чаще всего это позитивные люди, но они все еще остаются трудоголиками, так как работа для них лучший и единственный источник удовольствия.

Увлеченные зависимые

Их характеризует контрастное отношение к профессии: успехи окрыляют, а неудачи выбивают из колеи. Самооценка таких людей зависит от внешней оценки со стороны коллег и руководителей. Этот тип трудоголиков постоянно находятся в нестабильном эмоциональном состоянии.

Зависимые от работы

Чаще всего эти люди как раз сбегают в работу от неудач и склонны к сильному эмоциональному выгоранию и низкой самооценке. Им и работать тяжело, и оторваться они от работы тоже не могут.

Таким образом, зависимость формируется тогда, когда она становится источником смыслов и переживаний, даже если негативных.

Чек-лист трудоголика