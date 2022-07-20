Найдена связь между депрессией, плохим питанием и слабостью

Команда учёных недавно выяснила, что диета, депрессия и слабость взаимосвязаны. То есть люди, у которых есть симптомы депрессии, чаще сталкиваются с ощущением слабости в теле, если едят много вредной пищи.

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В ходе недавнего исследования специалисты попытались выяснить, действительно ли люди, имеющие депрессивные симптомы, больше подвержены ощущению слабости при соблюдении «воспалительной диеты» (диеты, включающей искусственные трансжиры, рафинированные углеводы, насыщенные жиры). Для этого учёные проанализировали данные когорты Framingham Heart Study Offspring. Всего участвовал в исследовании 1701 человек, причём все эти люди ели вредную пищу и имели уже в начале эксперимента признаки депрессии. Наблюдение за ними велось в течение примерно 11 лет.

Оказалось, что люди с депрессией чаще ощущали слабость при соблюдении вредной диеты. По словам исследователь, это можно объяснить тем, что такие люди обычно в целом имеют высокий уровень воспаления в организме, а пищевое воспаление только усугубляет ситуацию.

Результаты исследования также показали, что при соблюдении диеты, в которую входят продукты с противовоспалительными соединениями (клетчатка, флавоноиды и др.), можно предотвратить появление слабости. Пожилые люди и люди среднего возраста при этом больше подвержены слабости и депрессии при употреблении пищи, богатой насыщенными жирами, искусственными трансжирами и рафинированными углеводами (сладости, фастфуд и пр.).