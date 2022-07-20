5 приемов, которые помогут противостоять манипуляциям

Человеком-манипулятором может оказаться коллега по работе или даже родственник. Поэтому в разговоре с такими людьми приходится отстаивать не только свое мнение, но и постараться сохранить с ними хорошие отношения. Рассказываем, какие психологические приемы помогут противостоять манипуляциям.
Человек-манипулятор строит все отношения исходя только из личной выгоды. Своих целей он достигает за счет имеющихся у других ресурсов. Причем делает это совершенно неосознанно, рассказала Москве 24 медицинский психолог, супервизор в области клинической психологии Елена Белецкая.
Такой тип личности склонен интриговать и манипулировать по своей природе. Не надо путать его с людьми, которые осознанно ставят задачи и убеждают людей их выполнить, оперируя только фактами, отметила психолог. Например, когда руководитель убеждает подчиненного поработать сверхурочно, а взамен предлагает денежное или другое вознаграждение – это не манипуляция.
Такая же ситуация в случае, когда муж настаивает на том, чтобы жена вышла на работу, потому что по состоянию здоровья уже не может в одиночку содержать семью.
Инструменты манипулятора – это искажение информации, ложь и психологические слабости других людей. Он давит на чувства, чтобы добиться собственной выгоды, но взамен не дает ничего – ни поддержки, ни каких-либо ресурсов.
— говорит Елена Белецкая.
Манипулятор для достижения своих целей может играть на чувстве вины, страха, зависимости и жалости. Он способен внушать другому человеку мысли о его несамостоятельности, некомпетентности, несоответствии социальной роли и профессиональной невостребованности или вообще использовать шантаж.
Например, склонные к манипуляциям руководители порой играют на страхе молодых сотрудников потерять работу, чтобы заставить их бесплатно трудиться по выходным. Токсичные родители шантажируют детей, давя на чувство долга или страха за здоровье близких.
Берите паузу. Любыми способами сделайте перерыв в общении, если в какой-то момент почувствовали, что вам некомфортно: собеседник давит на вас, уверяет, что вы обязаны сделать то, чего вы явно не хотите. Также не стоит идти на поводу у человека, если вы ощущаете эйфорию от слов собеседника, который активно вас на что-то воодушевляет.
"Наедине с собой проанализируйте речь собеседника. Подумайте, чего он добивается? Кому выгодно то, чего он просит? Удовлетворяет ли это ваши потребности?"
– посоветовала психолог.
Говорите "нет". Учитесь обозначать свою твердую позицию, в общении с манипуляторами это очень важно. Говорите прямо и четко, если вы с чем-то не согласны и не хотите этого делать. Но при этом никогда не оправдывайтесь.
Разоблачайте. Если вы готовы действовать более жестко – скажите человеку прямо в лоб о том, что понимаете, чего он добивается. Предложите решить вопрос так, чтобы это было выгодно не только ему.
Зеркальте. Можно попробовать "вернуть" манипулятору чувства, которые он пытается вызвать у вас. Для этого можно задать ему примерно такой вопрос: "А вам было бы приятно, если бы кто-то не учитывал ваших интересов и думал только о себе и своих целях?"
Ставьте в рамки. Бывают очень жесткие манипуляторы, которые во время беседы начинают проявлять агрессию, кричать и переходить на личности. Их надо постоянно возвращать к предмету разговора: "Мы сейчас не меня обсуждаем, у нас есть вопрос, который надо решить. Давайте заниматься этим". Либо попросить агрессора перестать кричать и перейти к сути вопроса: "Пока вы так громко кричите, я не способен концентрироваться на задаче. Давайте вы успокоитесь, и тогда мы продолжим".
Надо отметить, что если манипулятор – это коллега по работе, то все не так сложно. Человек, умеющий расставлять границы, сможет как-то взаимодействовать с токсичным сотрудником, даже если не так хорошо, как с остальными членами коллектива. В крайнем случае можно будет сменить работу.
Хуже, когда манипулятор – это близкий человек. Даже если удастся не поддаваться на провокации, он, скорее всего, будет продолжать втягивать вас в свои игры. К тому же взять и уйти из таких отношений бывает сложно.
Сохранить отношения с манипулятором в семье можно, только если вы сами будете работать над собой. Потому что уверенные, осознанные, понимающие себя люди ему просто не интересны.
— говорит Елена Белецкая.
Не давайте манипулятору повода втянуть вас в свою игру – не показывайте вида, что вас задевают его замечания. Никогда не опускайтесь на уровень унижений и оскорблений, поддерживайте максимально уважительный разговор, хоть это бывает и непросто.
Главное – не обделяйте самого себя в отношениях с манипулятором. Всегда четко определяйте, где вы можете ему что-то дать и уступить, а где это недопустимо. Потому что у таких людей нет границ – они заберут все, что вы им дадите.