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2 часа назад

Психические заболевания, к которым может привести отсутствие секса

WomanHit.ruиещё 1

Не дайте мозгу себя обмануть.

Психические заболевания, к которым может привести отсутствие секса
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Секс важен не только для гармоничного развития отношений в паре, но и для адекватного восприятия себя как мужчиной, так и женщиной. При этом долгое отсутствие секса по тем или иным причинам может привести к довольно серьезным последствиям для вашей психики. Мы решили вместе со специалистом выяснить, как чаще всего дефицит интимной близости сказывается на всех нас.

Тревоги и неуверенность

Активная сексуальная жизнь — важный «атрибут» любого современного человека, если секса нет уже долгое время, практически любой человек, даже с отменной психикой, начинает испытывать чувство тревоги. Причем в некоторых случаях мнительность играет злую шутку и человек не может думать ни о чем другом, кроме как о поиске сексуального партнера. На этом фоне очень быстро развиваются тревожные расстройства и в геометрической прогрессии растет неуверенность в себе, что интересно, с мужчинами подобное происходит чаще, чем с женщинами.

Либидо может резко снизиться

Когда секс по каким-то причинам невозможен, пары, как правило, переключаются на альтернативные виды секса или практикуют воздержание. Однако психологи предупреждают — длительное воздержание не всегда полезно для нашей психики. Если отсутствие секса обусловлено психологическими блоками, эту проблему необходимо решать в кабинете специалиста, так как либидо без «подкормки» в виде регулярного возбуждения может если и не пропасть, то заметно снизиться, вам уже начнет казаться, что в принципе вы можете обойтись и без секса, что повлечет проблемы с постоянным партнером.

Развитие зависимостей

Если у нас нет возможности отдавать сексуальную энергию другому человеку, чаще всего мы сублимируем в другую активность, а кто-то всерьез увлекается самоудовлетворением. И снова нас предупреждают психологи — мастурбация, как и активное увлечение фильмами для взрослых, может превратиться в зависимость. Наш мозг может начать убеждать нас в том, что эта замена сексу — вполне полноценна, а значит, искать партнера не нужно.

Психология,
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