8 способов облегчить чувство одиночества

Одиночество не менее важно для психического здоровья, чем общение с людьми.

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Иногда, только оставшись наедине с собой, можно по-настоящему понять свои чувства. Но что если именно в этот момент одолевает тоска? Разбираемся с экспертом.

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Когда мы пребываем во временном уединении, нас настигает осознание своей «неидеальности». С внутренним критиком можно и нужно бороться. Вот как это сделать.

— Ольга Егорова, практический психолог, нейропсихолог, КПТ-терапевт, арт-терапевт, кандидат психологических наук.

Что делать, чтобы уединение приносило удовольствие, а не страдания Практикуйте медитацию;

займитесь творчеством;

планируйте саморазвитие;

общайтесь с природой;

читайте, пишите;

слушайте музыку;

созерцайте произведения искусства;

займитесь физкультурой.

Тревожные мысли — это внутренние события, имеющие для нас огромную важность. Как правило, они становятся более явными и навязчивыми именно в период уединения — вынужденного или добровольного.

Однако, именно наблюдая за такими мыслями со стороны, мы можем оценить их реалистичность, достоверность и «катастрофичность». Например, можно развенчать мифы о самих себе: а так ли вы слабы, ленивы и неудачливы на самом деле? Или это лишь плод вашего тревожного воображения?

Упражнение «Диалог с внутренним критиком»

Важно осознавать, что «внутренний критик» не всегда прав, с его заявлениями можно и нужно спорить. Поэтому мы представляем себе этого «критика» как незнакомое, отдельное от нас существо и позволяем ему высказаться, подвергая каждую фразу ответной критике. Когда же запас критических замечаний иссякнет, задайте себе простой вопрос: «Кто я, когда этот голос молчит?»

Учитесь признавать свою ценность и свои достижения, даже если они пока неидеальные. И тогда пребывание наедине с собой будет наполнено любовью и уважением к себе, а также интересными планами по саморазвитию. Проводить время в одиночестве не менее важно, чем общаться с людьми. В этом помогут «свидания с собой» — подробнее об этом читайте в нашем предыдущем материале.