Кто в семье должен зарабатывать деньги

Зачастую у мужчин и женщин разные точки зрения на финансовую составляющую семьи, поэтому важно уметь прислушаться и договариваться.

Фото: Inc-News Inc-News

Финансы — одна из самых важных составляющих семьи и отношений, имеющих перспективу трансформироваться в семью. По тому, как муж и жена относятся к деньгам, можно определить "погоду" в их доме — умеют ли они идти на компромиссы? Не конкурируют ли друг с другом?

О том, какова сегодня роль денег в семье, в интервью М24 рассказывает психолог Анна Девятка.

Она отметила, что пары, поддерживающие традиционную модель семьи ("добытчик и хранительница очага") встречаются и сегодня. Но весьма редко.

Любовь или деньги?

"Правда жизни в том, что далеко не каждый партнер готов обеспечивать потребности нескольких человек, учитывая, что девушкам в большинстве случаев нужно больше денег – на одежду, косметолога и так далее",

— говорит специалист.

Именно в этом, на её взгляд, причина того, что некоторым девушкам от отношений с мужчинами нужны только их деньги, а представители сильного пола боятся вступать в отношения, полагая, что их будут материально использовать.

Психолог отмечает, что постоянно находиться дома, ведя быт и воспитывая детей, сегодня готова не каждая женщина. У представительниц прекрасной половины человечества непременно должны быть возможности самореализации — это делает жизнь интереснее и помогает развиваться. Да и позитивный пример для ребёнка будет обеспечен — в подростковом возрасте дети нередко анализируют достижения родителей. Смотря на маму, всецело посвятившую себя хозяйству, ребёнок невольно заложит такой вектор развития и в своё подсознание.