6 женских качеств, которые бесят мужчин

Считается, что женское предназначение – вдохновлять мужчину на различные свершения и достижение цели. И тогда он если и не положит весь мир к её ногам, то счастливую жизнь и возможность чувствовать себя любимой обеспечит уж точно… А как быть, если женщина вызывает совершенно противоположные чувства? Так какие женские черты больше всего раздражают мужчин? Любовь к советам Материнский инстинкт, который дремлет практически в каждой женщине, пробуждает в их сердце стремление заботиться и опекать любимого человека. И одним из проявлений этой заботы для многих представительниц слабого пола становится желание давать мужчине советы. Причём по самым разным поводам – как жарить мясо, вести машину и даже строить карьеру. Женщиной в этом случае движут лучшие побуждения, и она не понимает, почему мужчина приходит от этого в ярость.

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«А между тем представители сильного пола воспринимают женские советы как контроль и проявление недоверия», – преду­преждает московский психолог Виктор Шапарь.

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Как мы не раз писали, для мужчины очень важно чувствовать себя компетентным и успешным. А непрошеные советы жены воспринимаются как свидетельство обратного. Создаётся ощущение, что женщина не доверяет мужчине, который без её указаний наверняка сделает всё не так.

Поэтому никогда не лезьте к мужчине с советами, кроме тех случаев, когда он сам обращается к вам за ними. Собственнический инстинкт У женщин ещё с первобытных времён природой заложено стремление быть рядом с мужчиной. Оно и понятно – без мужского плеча ни тебе пропитания, ни защиты. Остаться одной было равносильно гибели. Судя по всему, с тех пор у женщины и закрепился страх потерять мужчину, остаться одной.

Общественные стереотипы только усугубляют этот страх. Не секрет, что мужчина по-прежнему воспринимается многими как главная жизненная цель. Наличие его в жизни женщины свидетельствует о её успешности, порой даже больше, чем карьерные достижения. Всё это и способствует развитию собственнического инстинкта, который женщинам присущ куда больше, нежели мужчинам.

Отсюда и постоянное стремление большинства женщин держать свою руку на пульсе жизни мужчины.

«Будь их воля, они вообще вшили бы благоверному чип. Ну а при отсутствии такой возможности просто изводят его постоянными звонками, эсэмэсками и подробными расспросами о том, где был и что делал, крайне неохотно отпускают его куда-либо одного и т.д. Всё из-за опасения, что предоставленный сам себе мужчина непременно свернёт налево», – объясняет психолог.

Мужчины же любое проявление контроля воспринимают как посягательство на личную свободу. Они начинают чувствовать себя чьей-то собственностью, что для мужчины очень унизительно. А унижения они никому не прощают. Болтливость Как уверяют специалисты, женщины, в отличие от мужчин, экстравертированы. Всё, что испытывают, они тут же выплёскивают в словах. Поэтому женщины так любят говорить о своих чувствах и рассчитывают на подобную разговорчивость со стороны мужчин.

Мужчины же, как мы уже не раз говорили, не любят внешне выражать свои чувства, а предпочитают прятать их глубоко внутри. Поэтому женская болтливость их раздражает.

Как и женская склонность бороться с проблемой с помощью разговоров. Для женщины главный способ справиться с проблемой – это подробно о ней поговорить. Обсудить причины возникновения, возможные способы решения, грядущие последствия, а заодно и отношение к ней окружающих.

«Мужчинам же свойственно искать логический выход из ситуации. Мужчина, если у него возникает проблема, наоборот, предпочитает молча обдумывать способы её решения. И говорить он начинает, только когда этот способ уже найден и его надо объявить», – предупреждает Виктор Шапарь.

Разговор для них – это передача конкретных фактов. А если таковых нет, то и сама беседа представляется бессмысленной – «чего из пустого в порожнее переливать». Истеричность Не секрет, что женщины более склонны к истерикам, нежели мужчины. Даже слово «истерия» происходит от древнегреческого hystera – матка. Так что истерия по определению является исключительно женским проявлением эмоций.

Кроме того, в организме женщины больше гормона пролактина, присутствующего в слезах. Именно этим многие учёные склонны объяснять повышенную плаксивость слабого пола. И в самом деле, как показывают исследования, после 18 лет женщины плачут в четыре раза чаще, чем мужчины.

Даже память у женщин ориентирована в первую очередь на эмоциональные события. Именно поэтому женщины чаще своих мужей помнят все подробности первых свиданий, поцелуев, так же как обид и ссор.

А игра гормонов, которая существенно осложняет жизнь слабого пола в определённые дни месяца, ещё больше усугубляет нестабильное состояние женской души.

Некоторые женщины считают это своим достоинством. Они уверены, что постоянные перепады в настроении, вечный накал страстей избавляют отношения от скуки и обеспечивают их прочность.

«На деле же большинство мужчин от такого поведения устают. А многих из них это просто раздражает. Неуравновешенная, склонная к вечным истерикам женщина вызывает у мужчины желание иметь с ней как можно меньше дел», – объясняет психолог.

Мужчины в отношениях, как утверждают специалисты, больше всего ценят комфорт. И если с отсутствием такового в бытовом плане некоторые готовы мириться, то отсутствие комфорта психологического перенести под силу не многим. Преувеличение проблем В умении создавать из мухи слона, наделяя любую проблему огромным значением и возводя её в ранг своеобразных символов, слабому полу действительно равных нет. Объясняется это тоже особенностями женской психики.

Женщине свойственно гипертрофировать любую проблему. В женщине слишком много эмоционального и слишком мало рационального. Поэтому любое более-менее серьёзное препятствие, с которым она сталкивается, воспринимается женщиной на эмоциональном уровне как настоящая проблема. Все события она принимает близко к сердцу.

И даже если проблема, по большому счёту, не заслуживает внимания, то из-за того, что женщина на ней концентрирует всё своё внимание, эта проблема приобретает невероятный масштаб. Любая проблема, существующая в данный момент, кажется самой серьёзной – это чисто женское восприятие.

«Мужчин же способность женщин периодически входить в состояние нервного пике угнетает, тем более что женщина обычно пытается вовлечь в это состояние и своего избранника», – считает Виктор Шапарь. Страсть к порядку Большинству девочек с детства внушают, что главное предназначение жены – быть хорошей хозяйкой. И поэтому многие женщины в семейной жизни ставят это требование во главу угла.

Надо отметить, что, вопреки распространённому мнению, большинство мужчин тоже тяготеют к порядку. Но они не готовы зацикливаться на нём.

Женщины же, помешанные на чистоте, все свои силы, физические и душевные, тратят на наведение порядка, поддержания которого потом неистово требуют и от мужа.

При том, что представления о порядке у женщин и мужчин часто расходятся.

«Для многих представительниц слабого пола главное – чтобы было аккуратно. Отсюда и разложенные в алфавитном порядке книги, ручки по цвету, аккуратной стопочкой сложенные бумаги и т.д. Для мужчин же порядок – это нечто более функциональное. То есть каждая вещь лежит на том месте, откуда её удобнее взять и где ею удобнее пользоваться», – считает психолог.

Поэтому мужчины так не любят, когда жена наводит порядок в их кабинете или на столе. Для мужчины это является его личной территорией, и вторжение на неё воспринимается болезненно. Возникает ощущение, что он полностью под контролем, что у него нет права на личную жизнь. А любая попытка контроля для мужчины, как правило, означает порабощение.

Кроме того, зацикливаясь на поддержании порядка, женщина перестаёт обращать внимание на психологическое состояние мужчины. В результате он начинает ощущать себя клиентом пятизвёздочной гостиницы, что, конечно же, угнетает.Конечно, различий между сильным и слабым полом существует немало. И понять друг друга бывает порой действительно непросто. Но самое главное, считают специалисты, – научиться чувствовать избранника. И тогда понять его особого труда не составит.