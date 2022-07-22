Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+33° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

Названы способы справиться со стрессом на новом месте работы

Мослентаиещё 1

Способы справиться со стрессом на новом месте работы назвала в беседе с «Мослентой» клинический психолог-эксперт, ведущая семинаров и мастер-классов по психологии Мария Бабушкина.

Названы способы справиться со стрессом на новом месте работы
Фото: МослентаМослента

«Стресс в начале работы на новом месте естественен, это часть процесса адаптации. Чтобы с ним справиться, стоит поддерживать внутренний диалог. При ошибках, неловкостях, если забыли чье-то имя или маршрут в офисе, нужно говорить себе, что такое случается со всеми», — сказала Бабушкина.

Психолог посоветовала в первые дни работы выбрать наиболее доброжелательного коллегу и попросить разрешить задавать ему вопросы о том, как все устроено. Когда в курс дела вводит один человек, а не все сразу, разобраться в общей картине, как правило, проще, пояснила она.

Ранее Бабушкина назвала причины неприятия новых сотрудников коллективом. Она посоветовала новичкам в первое время больше слушать, чем говорить.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители