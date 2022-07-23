Как извлечь пользу из чувства зависти

«Зависть мы испытываем, когда очень хотим обладать тем, чего у нас нет, но это есть у кого-то другого. Другими словами, зависть является сигналом, показывающим, что я хочу. При этом мы замечаем только то, что на самом деле нам доступно, то, что мы реально можем сделать или получить. Мы никогда не будем завидовать тому, что находится за пределами наших возможностей»,