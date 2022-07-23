Психолог дала советы россиянам, недовольным работой

«Далеко не все люди с детства понимают, чем хотят заниматься в жизни. У кого-то есть талант, у кого-то — семейная династия, и они хотят ее продолжить. Остальным сложнее, потому что только со временем, с опытом люди понимают, что им нравится, чем они хотят заниматься, что получается лучше всего. Желательно постараться заранее определиться с приоритетами, с интересами, со способностями, увидеть свои слабые и сильные стороны. И уже исходя из этого выбирать профессию или направление, где хотелось бы работать»,