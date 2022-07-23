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2 часа назад

Психолог дала советы россиянам, недовольным работой

Инвест-Форсайт

Больше 12% выпускников вузов и колледжей недовольны своей текущей работой. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на данные Росстата за прошлый год.

Психолог дала советы россиянам, недовольным работой
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт

Практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова дала советы начинающим специалистам.

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«Далеко не все люди с детства понимают, чем хотят заниматься в жизни. У кого-то есть талант, у кого-то — семейная династия, и они хотят ее продолжить. Остальным сложнее, потому что только со временем, с опытом люди понимают, что им нравится, чем они хотят заниматься, что получается лучше всего. Желательно постараться заранее определиться с приоритетами, с интересами, со способностями, увидеть свои слабые и сильные стороны. И уже исходя из этого выбирать профессию или направление, где хотелось бы работать»,

— сказала эксперт «Инвест-Форсайту».

Важно не только определить будущее направление деятельности, но и грамотно выбрать работодателя. Недобросовестный работодатель способен отбить всякое желание заниматься какой-то работой или вообще может вызвать негатив к профессии, к выбранному направлению, подчеркивает психолог.

Начинающему специалисту или выпускнику вуза очень важно иметь реальные ожидания — карьерные, финансовые. Нужно ставить реальные достижимые цели, к которым идти постепенно, шаг за шагом. Не нужно думать, что сразу вы будете получать высокую зарплату и все ваши мечты сбудутся. Все будет происходить постепенно, по мере того как начнет появляться опыт, как вы будете проявлять себя в работе.

В дальнейшем можно расти внутри компании, где вы работаете, если есть такая возможность. Либо постепенно искать себе новое, более престижное, интересное место. Рынок труда — динамичный, активному и работящему человеку можно найти и место, и более высокие финансовые возможности, считает специалист. И конечно, нужно постоянно самосовершенствоваться, расти профессионально, получать новые знания в своей сфере. Либо искать другие сферы, где более интересно, сейчас есть все возможности, чтобы найти себе другое применение, больше реализовываться в личном и профессиональном плане.

«Нужно давать себе право на ошибку — это нормально, когда вы начинаете свой трудовой путь. Все получается с опытом, с осознанием вашей востребованности, применения ваших способностей. И цели, и планы в жизни у нас могут меняться, это также нужно знать и не бояться пробовать новое вне зависимости от возраста, опыта и ожиданий»,

— призывает Татьяна Сушкова.

Психология,Татьяна Сушкова,Росстат,
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