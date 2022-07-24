Как пробить финансовый потолок и начать зарабатывать больше

Станислав Кузавов, ментор владельцев и первых лиц бизнеса по личной стратегии, рассказывает, какие блоки и заблуждения мешают многим из нас

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Отвечая на вопрос «от чего зависит заработок», можно построить очень простую логическую цепочку: деньги — следствие того, как точно мы попадаем в запрос, боль, проблему тому, кто готов заплатить за решение своего вопроса. Вам платят за то, что вы решаете какую-то важную проблему человека, готового расстаться с деньгами взамен на это решение — это может быть услуга или продукт. Нужно очень хорошо чувствовать запрос того, кто готов деньги заплатить, весь фокус внимания должен быть именно на нём, на его проблемах, на его болях и потребностях. Чтобы найти то решение, которое необходимо, нужно увидеть эту боль, увидеть эту потребность. Это то, что как раз умеют делать предприниматели, когда зарабатывают деньги. Они очень хорошо видят, очень хорошо чувствуют, очень хорошо, понимают эту боль и находят способ, как эту боль и эту проблему закрыть, какое решение создать. Естественно, за это они получают свои деньги.

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Давайте зададимся вопросом — в каком случае, при каких условиях я смогу закрыть эту боль или проблему? Это произойдет лишь в том случае, если снять фокус внимания с себя и своего эго, своих внутренних болей, и перенести на кого-то другого и его проблемы. Заметив, что другим людям нужны решения, которых у них нет, я смогу предложить свой продукт или услугу. В том случае, если она нужна не одному человеку, а нескольким, услугу можно масштабировать, что позволит заработать не один раз. Переносить фокус своего внимания на проблемы других можно лишь в том случае, если вы находитесь в определенном, ресурсном, состоянии.

Предприниматели не дадут соврать, что часто после отпуска или «перезагрузки» с ними нередко происходит что-то невероятное: включается креативность, они начинают вдруг видеть пользу или замечают вещи, которые раньше не видели. Это происходит именно потому, что с ними все в порядке и они могут переключать свое внимание на что-то вовне. Это значит, что главное, от чего зависит заработок — это настрой. Умение сосредоточиться, взять на себя ответственность, работоспособность также важны, но без правильного настроя имеют менее важное значение. Виноваты обстоятельства или мы сами? Большинство людей врёт, что не хочет зарабатывать больше, им абсолютно достаточно.

Практически каждый хочет зарабатывать больше, но не все знают, как этого добиться. Многие ищут причину того, что у них не получается заработать деньги, в каких-то аспектах извне: кому-то не нравится то, что происходит во внешней среде, какие-то изменения, инфляция, падение курсов валют в разных странах, внутренние и внешние политические катаклизмы. Все пытаются «застрять» именно там, придумывают себе отговорки. Могу заранее сказать, что ни один предприниматель не потерял бизнес по внешней причине, все уронили бизнес сами. Ни одна внешняя причина не мешает зарабатывать больше, потому что предпосылки для заработка есть всегда, денег в мире не становится меньше.

Нужно выявить те отрасли, которые доминируют: деньги сегодня там. Внутри каждой отрасли обязательно есть компания, которая собирает вокруг себя множество клиентов: это означает, что она сегодня конкретно что-то делает такое, что позволяет ней отличаться от всех остальных, забирать на себя все внимание вместе с деньгами. Какие блоки мешают нам зарабатывать больше

Тем, кто хочет понять, что же мешает зарабатывать, почему что-то происходит не так, то нужно смотреть в себя и на то, какие внутренние установки и ограничения есть. Нет понимания, зачем нужны деньги. Если разобраться, то у большинства нет потребности в заработке и нет потребности в больших деньгах — на вопрос «зачем вам большие деньги», они даже не смогут дать ответ, куда бы они потратили эти средства. Для них это прихоть на уровне «хотелось бы».

На запрос «хотелось бы» деньги не приходят: нужно очень твердое намерение с пониманием того, как это будет использоваться. Для понимания этого существуют разные вопросы и упражнения и вот одно их них: нужно сесть и расписать, что я буду делать, если ко мне ежемесячно будет приходить определенная сумма, скажем 100 000 рублей. А что, если, не 100, а 500 тысяч или больше? Как человек будет использовать эти деньги, куда они пойдут, как он будет управлять этим капиталом? В том случае, если есть понимание как справляться с этой нагрузкой, если человек видит движение этого денежного потока, то есть возможность, что эти деньги придут, а он не упустит возможность заработать их. Нет желания брать на себя ответственность.

Если мы говорим о том, как пробить финансовый потолок, то здесь важно справиться с блоком, который касается отношений с деньгами: насколько я понимаю и принимаю себя с деньгами, насколько я люблю деньги, люблю себя с деньгами, не буду ли я стесняться и прятаться, если у меня будут деньги. Это очень важный блок, который напрямую связан с ответственностью. Деньги — это всегда ответственность и риски, чем больше денег, тем больше ответственности и рисков. У того, кто не готов рисковать и справляться со сложностями, деньги и не появятся.

Вера в то, что большая прибыль — случайная удача. Я часто вижу, как предприниматель сравнивает себя с кем-то, кто зарабатывает больше, и приходит к выводу, что между ними нет существенных различий. Но зачастую мы не знаем, какая внутренняя работа идет, как принимаются те или иные решения, что происходит в момент, когда человек принимает инвестиционное или иное важное решение, касающееся денег. Могу сказать точно, что большая прибыль и большие заработки — это всегда результат работы именно над собой.

Важно, несмотря на ошибки, которые обязательно будут, продолжать держать фокус внимания на поставленной цели и двигаться к ней. При этом внутренние сложности и сомнения будут всегда — необходимо найти внутренний отклик, на которой можно опереться, чтобы принять решение, которое приведет к большому результату. Ни один бизнесмен, получивший большую прибыль и вошедший в большой денежный поток, не получил эти деньги просто так, на халяву — всегда есть какая-то ситуация, которая привела его к такому состоянию.

Тем, кто продолжает сравнивать себя с другими, я рекомендовал бы делать это лишь для того, чтобы запустить внутри себя процесс, который настроит вас на результат, поможет удержаться на той энергии и мотивации, подтолкнет вас к поиску нужного вам пути. Это может «подстегнуть» вас — раз кому-то это удалось, то и я смогу это сделать. Не стоит обесценивать успех людей, которые научились зарабатывать, считая, что им просто повезло.