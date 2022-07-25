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1 час назад

Психолог объяснила, как избежать импульсивных покупок

Вечерняя Москва

Более трети россиян, согласно результатам опроса, признались, что откладывать деньги им мешают спонтанные покупки. Психолог и коуч Марина Гладышева в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснила, что причиной импульсивных приобретений часто становится компенсация негативных состояний.

Психолог объяснила, как избежать импульсивных покупок
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По мнению специалиста, для того чтобы их избежать, необходимо найти способ переключения. То есть понять, что еще приносит такое же удовольствие, как сделанная в моменте покупка. Также Гладышева рекомендует проанализировать свое состояние в момент совершения действия и ответить на вопрос: «для чего я это делаю?».

— На практике, конечно, когда человек включается в этот процесс, анализировать поведение становится тяжело, но необходимо пытаться, если это действие приносит дискомфорт и создает большой убыток денежных средств, — добавила психолог.

Также врач посоветовала проработать проблему со специалистами и найти причину, которая запускает этот механизм.

Кроме того, она отметила, что большинство людей не совершают глобальных покупок импульсивно.

— Почти исключено импульсивно купить машину или квартиру. Чаще всего импульсивные покупки представляют под собой бытовые вещи или предметы гардероба, — сказала Гладышева.

Психолог добавила, что в вопросе импульсивных покупок всегда нужно анализировать глубже, чтобы понять, что побуждает человека их совершать. Если устранена более глубокая причина, то осознанная компенсация уже не представляет необходимости.

Психология,
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