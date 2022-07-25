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1 час назад

Психолог перечислила эффективные методы борьбы с тревогой

Lenta.ru

Для избавления от тревоги нужно перестать избегать негативных чувств, уверена психолог Элис Бойс. Эффективные методы борьбы с беспокойством она перечислила в статье для Psychology Today.

Психолог перечислила эффективные методы борьбы с тревогой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Все мы переживаем периоды беспокойства. Но некоторые, в том числе и я, склонны к тревоге сильнее других», — признается Бойс. По ее словам, тревога представляет собой типичную реакцию на негативные эмоции, и есть простые психологические приемы, которые помогают с ней справиться.

Первая из возможных стратегий поведения при тревожности — убедить себя в отсутствии угрозы или опасности. «Скажите себе: "Сейчас нет никакой чрезвычайной ситуации. Я могу позволить себе на минутку отвлечься от этой проблемы"», — советует Бойс. После этого нужно не думать о проблеме хотя бы несколько минут. Упражнение нужно повторять, постепенно увеличивая время.

Не менее эффективный способ преодолеть переживания — взглянуть на тревожную ситуацию со стороны. Для этого достаточно обратиться за советом к человеку, который не вовлечен в происходящее, и может оценить его беспристрастно.

По словам Бойс, тревога часто сопровождается чувством стыда или недоверия, однако, обнажая свои страхи перед другими, можно снизить уровень личных переживаний и объективно посмотреть на проблему.

Еще один способ справиться с негативными эмоциями — перестать их избегать. «Мы все делаем что-то, чтобы избежать тревожных чувств», — уверена эксперт. Вместо того чтобы подавлять негативные эмоции, Бойс рекомендует позволить себе свободно ощущать их хотя бы в течение получаса. По ее мнению, это поможет осознать, что они не причиняют вреда.

Ранее клинический психолог Лиз Дегуайр назвала способ справиться с тревогой от событий в мире. Она посоветовала ограничить просмотр новостей и больше концентрироваться на хороших событиях.

Психология,
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