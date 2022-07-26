Что подскажет сад

Нередко бывает ситуация, когда человек, какое-то время работая над собой, приходит к выводу, что сделано много и есть результат, пусть даже еще не идеальный, то вполне приемлемый, и это его вполне устраивает.

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Например, если раньше человек считал, что ему нужно научиться лучше владеть собой, не повышать голос, стать более пунктуальным, приветливым, то с какого-то момента он считает, что он уже достаточно сдержан и вежлив, вполне ладит со временем и в коллективе у него все устроено. Или раньше человек не мог заставить себя проснуться пораньше, чтобы пойти в храм, почти засыпал во время домашней молитвы, а сейчас в храм ходит регулярно, не опаздывает, слова молитв стал понимать, может какое-то время сохранять внимание, поэтому считает, что достиг нужных результатов и может оставаться на этом уровне духовной жизни.

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Много и других есть подобных ситуаций, когда человек в какой-то момент решил, что он в этом деле является настоящим знатоком, профессионалом, знает и умеет абсолютно все, что ему может понадобиться, а поэтому может больше не повышать своего мастерства, не заниматься самообразованием.

Во всем этом есть одно заблуждение. На самом деле человек (даже если предположить, что он действительно в чем-то достиг по-настоящему высокого уровня и уже мало чем мог бы внести усовершенствования) не может «застыть» на каком-то уровне надолго, не может «замереть» и не меняться. Если человек не идет вверх, он будет сползать вниз. Премудрый Соломон говорит: «Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу» (Притч. 15:24). Тот, кто посчитает, что достаточно поработал в вопросах вежливости и сдержанности и больше не нужно ничего делать, сам не заметит, как будет снова позволять себе грубость и бурные проявления эмоций. Тот, кто считает, что он уже почти не опаздывает в храм на богослужения и это прекрасный результат, которым можно удовлетвориться, постепенно начнет давать себе поблажки, опозданий и пропусков богослужений станет больше.

Тот, кто считает, что достиг вершин профессионального мастерства и имеет право на этом уровне остаться, сам не заметит, когда начнет терять квалификацию. Здесь хочу сделать пояснение. На самом деле вообще сложно представить человека, который знает в своей профессии все. Например, учитель может знать свой предмет в совершенстве, но программы меняются, да и дети разных поколений по-разному все воспринимают. Читая новые исследования в области педагогики, он может узнать из опыта других людей что-то новое и полезное для себя. И вообще педагогика, как и любая другая область знания, имеет большую историю развития, и сейчас много в разных направлениях проходит исследований. Знакомство с ними полезно.

Кроме того, есть области знаний, которые конкретно этому человеку могут быть особенно интересны, он мог бы углубиться именно в них, а потом поделиться самыми важными сведениями с коллегами. Пути повышения мастерства разные. Но если человек считает, что ему повышать ничего не нужно, он уже все знает и умеет, то тут и начинается путь назад, вниз. Хочу напомнить, что о труде думали наши великие классики: «Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства», — это слова Ф. М. Достоевского.

Русский врач хирург Н. Н. Бурденко писал: «Тот, кто работает, всегда молод. И иногда мне кажется, что, может быть, труд вырабатывает какие-нибудь особые гормоны, повышающие жизненный импульс». Интересные высказывания находим и у А. П. Чехова: «Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим. Без труда не может быть чистой и радостной жизни». А еще он отмечает: «Нет слаще покоя, покупаемого трудом». Много мыслей о необходимости постоянной работы над собой мы находим и у святых подвижников.

Но что бывает, если человек прекращает заботится о своем развитии. Например, если дома хозяйка «застыла» в приготовлении одних и тех же блюд, и она уверена, что знает, как готовить самые хорошие, вкусные, полезные блюда, то и сама она и вся семья теряют массу возможностей приготовить хорошие блюда. Бывает время поста, можно перейти на картошку с огурцами, а можно приготовить замечательные постные блюда, что вся семья получит удовольствие, и супруг не будет говорить, что у меня тяжелая работа, и пища малокалорийная. Сейчас много издается книг с рецептами, включая и постные блюда, и выбор рецептов хороший и разнообразный. Недорого, быстро, по сезону, — все можно найти. Но не надо «замирать» в тех рецептах, к которым привык, надо учиться разнообразить даже домашнее меню. Здесь хочу подчеркнуть, что речь идет не о сложных блюдах с дорогими составляющими, а о том, что нужно совершенствовать свое мастерство, и это можно сделать, используя доступные продукты. Совершенствование кулинарного мастерства это только один из примеров.

Возможно, кто-то думает иначе. Если взрослый человек в чем-то достиг хорошего уровня, прекрасно солит огурчики и печет чудесные пироги, его и окружающих все устраивает, почему бы ему не остаться на нем и не менять ничего? Но пироги можно печь с разной начинкой и из разного теста. Разнообразие только украсит стол.

Приведу еще такой пример. У человека есть дом и сад. Это может быть маленький домик с небольшим участком, а может и большой дом и немало земли. Человек продумывает, каким он хочет видеть свое жилище и свою землю. И вот, все хлопоты завершены, дом построен и отделан так, как ему хотелось. Перед домом устроены клумбы, кусты роз вдоль дорожек, в саду любимые сорта яблонь, грядки и т.д. Может ли этот человек решить, что больше делать ничего не нужно, что можно просто наслаждаться и только поддерживать порядок на участке и в доме, а новых усилий не надо прикладывать?

Ответ очевиден: нет. В жилище со временем нужно будет, как минимум, косметический ремонт, менять имеющееся в нем оборудование. Понадобится еще что-то подправить, потому что ветер мог подпортить крышу, снег — погнуть водосточные трубы. А с садом еще больше дел. Какие-то деревья надо обрезать. Другие — вообще придется заменить, потому что оказалось, что сорт этот слишком подвержен болезням. Какие-то кусты — рассадить, т.к. срок плодоношения у них небольшой, нужно следить за их состоянием или посадить молодые. Вроде бы так хорошо были подобраны лилии разных сортов и окрасок, разного срока цветения, предвкушали, что год за годом будем ими любоваться, но один из сортов не пережил зиму, другой — измельчал. Нужно было внимательнее читать характеристики и подбирать подходящие сорта. Нравилось выращивать тыквы, и они красиво смотрелись, давали неплохой урожай, но одни и те же овощи не могут бесконечно расти на одном и том же месте. Нужно подобрать им какое-то другое место.

Будет ли наш дом, сад, участок так же хорош, если, подобрав однажды хороший вариант, мы просто «замрем» на нем? Нет. Если не работать в саду, если не продумывать работы вперед, дом и участок будут приходить в упадок, и мы не увидим той красоты, о которой мечтали.