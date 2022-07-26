5 важных правил как не зависеть от обстоятельств

Эти простые навыки позволят не отходить от плана.

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Существуют ситуации и временные промежутки в жизни, когда не все решения принимаем мы. Даже в таких случаях можно использовать определённые техники, которые не позволят пустить всё на самотёк.

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Первое правило — ограничить потребляемую информацию. О внешних обстоятельствах мы узнаем из конкретных источников, и здесь нужно ответить себе на вопросы: с кем я общаюсь, откуда я получаю информацию, является ли она проверенной и нужна ли она мне. С той скоростью жизненных процессов, что есть сейчас, человек может впадать в синдром FOMO (от англ. fear of missing out) — это страх упущенной выгоды, страх остаться в неведении и что-то упустить.

Это состояние ведёт нас в бесконтрольное потребление контента, который отвлекает от собственной жизни. Здесь важно отследить, и как вы реагируете на поступающую информацию. Если что-то выбивает из эффективного состояния, то лучшим решением будет на какое-то время создать информационный вакуум.

Второе правило — дать себе качественный отдых. Это то, что мы не позволяем себе сейчас, в большинстве своём, опять же из-за страха не успеть достичь каких-то результатов. Но это иллюзия, потому что именно качественный отдых и, как следствие, расслабленное тело дают нам больший ресурс для генерирования идей и воплощения их в жизнь.

Третье правило — успокоить ум. Именно беспокойный ум мешает нам отдохнуть. А качественный отдых заключается не в том, чтобы физически лечь, но при этом продолжать листать социальные сети или читать профессиональную литературу. Отдых должен быть как на уровне тела, так и на уровне ума.

Здесь подойдут различные способы, и каждый может выбрать что-то своё: медитации, прогулки, время наедине с собой. В состоянии спокойного и ясного ума мы способны определить, какие идеи действительно наши и что требуется воплощать, а какие просто заберут на себя внимание и энергию.

Четвёртое правило — искать личные способы наполнения ресурсом. Для кого-то это будут пешие прогулки в парке или созерцание бегущих облаков лёжа на траве, а кто-то заряжается энергией, когда выходит в свет и общается с людьми. Когда человек направляет внимание на своё состояние, смещается фокус со внешних обстоятельств на внутренние процессы.