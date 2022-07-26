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48 минут назад

Как справиться с тревожными мыслями

Вечерняя Москва

Психолог Артем Толоконин дал советы, как справиться с тревожными мыслями.

Как справиться с тревожными мыслями
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Самый простой общий способ, доступный для всех, — довести дурные мысли до абсурда.

— Представьте, что все, что вас пугает, раздражает, напрягает, стало абсолютной реальностью в самом тяжелом случае. Представьте, будто сбылись самые мрачные прогнозы. Как правило, человеку становится легче после этого,

— пояснил психолог в комментарии aif.ru.

Кроме того, каждому человеку необходимо научиться формировать в своей голове мысли, которые будут позитивными, приятными и радостными. Нужно осознанно концентрироваться на хорошем в своей жизни, делать это постоянно, а не только тогда, когда дурные мысли придут в голову.

Помимо этого, можно обратиться за помощью к психотерапевтам.

Психология,Артем Толоконин,
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