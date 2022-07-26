Как справиться с тревожными мыслями

— Представьте, что все, что вас пугает, раздражает, напрягает, стало абсолютной реальностью в самом тяжелом случае. Представьте, будто сбылись самые мрачные прогнозы. Как правило, человеку становится легче после этого,

Кроме того, каждому человеку необходимо научиться формировать в своей голове мысли, которые будут позитивными, приятными и радостными. Нужно осознанно концентрироваться на хорошем в своей жизни, делать это постоянно, а не только тогда, когда дурные мысли придут в голову.