Психолог Хадарцева дала рекомендации для женщин с комплексами

Психолог Юлия Хадарцева рассказала, как перестать комплектовать из-за возраста. По ее мнению, корректировать нужно не только тело, но и способ мышления.

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Эксперт уверена: главная проблема заключается в навязанном «сценарии». Люди привыкли думать, что молодость заканчивается слишком быстро. Это связано с установками о родах у женщины.

«Средняя продолжительность жизни когда-то составляла 40–50 лет. А сейчас это, можно сказать, самый расцвет», — отметила Хадарцева в беседе с NEWS.ru.

Как полагает психолог, возраст — это в первую очередь отражение жизни человека, а не цифра в паспорте. Чтобы выглядеть хорошо, она дала несколько советов. В первую очередь важно забыть о комплексах. Сделать это поможет уход «за собой и своим прекрасным телом».