5 уроков от успешных женщин

Джеффри Пфеффер — а мериканский ученый, теоретик бизнеса и профессор организационного поведения в школе бизнеса Стэнфордского университета

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Женщины по-прежнему менее востребованы на партнерских позициях в юридических фирмах и административных отделениях крупных компаний, на руководящих должностях. Мы можем на это реагировать по-разному: сетовать на несправедливость, писать петиции в правительство. Но лучше сделать так: признать, что система несовершенна, и сосредоточиться на ее преодолении, как это уже сделали многие женщины-лидеры.

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Бывший комиссар Высшей лиги бейсбола Питер Уберрот сказал, что власть на 20% дается, а на 80% завоевывается. Успешные женщины инстинктивно это понимают: активно и уверенно наращивают ее. Они создают и реализуют стратегии, которые принесли им успех, не дожидаясь перемен в мире. Наблюдая за опытом самых успешных женщин, я выделил 5 уроков.

1. Берите ответственность за свое развитие и управляйте карьерой

За обедом одна талантливая женщина, которая была соучредителем купленной Google компании, рассказала о своем уходе оттуда. Чтобы вывести свой стартап на новый уровень, они искали сильного управленца в области маркетинга и продаж. И когда такой нашелся, он отказался работать на женщину. Ради общего блага ей пришлось уволиться. Кто-то посочувствовал бы ей и этой несправедливости. Но подумайте, если бы в тех же обстоятельствах оказался мужчина-соучредитель, он бы поступил так же? Скорее всего, нет. Сделала ли она всё возможное для своей организации? Нет. И я не хочу пускаться в обвинения, но озвучу печальную правду: всем приходится сталкиваться с расистами, сексистами и эгоистами. И изменить сразу мы их не можем. Но мы в силах контролировать свои реакции на них. Мы можем горевать или действовать проактивно, продвигая свою карьеру и принципы. Позаботьтесь о себе сами: за вас этого никто не сделает.

2. Не умаляйте свои достоинства

Ко мне в офис пришла девушка, которая была маркетинговым аналитиком в успешном проекте в Кремниевой долине. Ее повысили до руководителя группы. Но однажды к начальнику пришел ее сверстник и попросил повышения до руководителя ее группы. Так он мог устранить конкурента и забрать себе лавры за ее работу. Первые 10 минут нашей беседы девушка постоянно повторяла, что была самой молодой в коллективе и с наименьшим стажем. Она позиционировала себя со слабой стороны. Я же напомнил ей, что рассказывать о себе нужно, показывая сильные стороны: она также была единственной, кто окончил бизнес-школу, самой опытной в аналитике и приносила большую прибыль компании. Вы сами выбираете, как себя описывать и какие слова использовать. И это будет влиять на ваше продвижение и восприятие вас. Также не позволяйте другим диктовать вам ваше поведение или способы работы, используя манипуляции, основанные на расе, поле, религии или гендере.

3. Не верьте многочисленным историям успеха

Сейчас отовсюду звучат рассказы о том, как должен вести себя лидер и что делать, чтобы быть популярным. Как показывают исследования, на такие истории ведутся по большей части женщины, этнические меньшинства и иммигранты: они столкнулись с препятствиями и хотят верить в то, что если играть по правилам, мир будет справедливее. Но это не так. Зачастую то, что транслируется в массы, в корне неверно и противоположно истине.

4. Перестаньте беспокоиться о том, нравитесь ли вы другим

Не думайте об этом, не ограничивайте себя. Как сказал генеральный директор Caesar’s Гэри Лавман: «Если хочешь нравиться, заведи собаку. Собака будет любить тебя безоговорочно». Ему когда-то ради спасения компании пришлось уволить 13 тысяч человек, среди которых было много одиноких мам, больных раком, которые потеряли страховку. Конечно, семьи этих людей его невзлюбили. Но он уверен, что высшему руководству невозможно принимать решения на основе того, что скажут другие. Кроме того, симпатия и дружба отходят на второй план: если в рабочих отношениях люди приносят друг другу пользу, то не важно, насколько они нравятся друг другу. Беспокойтесь о том, чтобы быть успешными и эффективными.

5. Заботьтесь о себе сами, не рассчитывайте на работодателя

Если он вам помогает – это хорошо. Но вы всегда должны уметь помогать себе самостоятельно, если что-то пойдет не так. Вы действительно думаете, что руководитель по разнообразию поставит вашу работу в приоритет, если на кону сохранение его собственной власти?