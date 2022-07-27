Психолог назвала возраст, в котором нужно съехать от родителей

Психолог Юлия Хадарцева рассказала, как определить тот самый момент, когда нужно начать строить самостоятельно свою жизнь.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Чаще всего у человека возникают мысли о самостоятельной жизни к 17-19 годам. В этом возрасте родительский дом уже кажется мал, а их правила воспринимаются как непонятные ограничения. Поэтому специалист советует уходить, когда становится невозможно жить по принципам родителей.

Также важно помнить, что чем дольше человек живет с родителями, тем больше он ребенок.

— А маленьким детям, если мы говорим про успешную, богатую, известную жизнь, нужны деньги на мороженое, на игрушечные машинки, но не на построение семьи. Поэтому к 17-19 годам правильно уходить от родителей,

— отметила психолог.