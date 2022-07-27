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2 часа назад

Психолог назвала возраст, в котором нужно съехать от родителей

Вечерняя Москва

Психолог Юлия Хадарцева рассказала, как определить тот самый момент, когда нужно начать строить самостоятельно свою жизнь.

Психолог назвала возраст, в котором нужно съехать от родителей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Чаще всего у человека возникают мысли о самостоятельной жизни к 17-19 годам. В этом возрасте родительский дом уже кажется мал, а их правила воспринимаются как непонятные ограничения. Поэтому специалист советует уходить, когда становится невозможно жить по принципам родителей.

Также важно помнить, что чем дольше человек живет с родителями, тем больше он ребенок.

— А маленьким детям, если мы говорим про успешную, богатую, известную жизнь, нужны деньги на мороженое, на игрушечные машинки, но не на построение семьи. Поэтому к 17-19 годам правильно уходить от родителей,

— отметила психолог.

При этом родителям необходимо помнить, что дети — не их собственность и чтобы быть в гармонии, важно их вовремя отпускать, пишет Пятый канал.

Психология,
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