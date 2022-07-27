Как понять свой путь с помощью реакции тела

Часто в нашей голове возникает вопрос: а точно ли я поступаю правильно, а что если… а вдруг…? Как же так получается, что мы начинаем не доверять самим себе?

Фото: CoLady CoLady

«Нет, ты наденешь шапку/носки/колготки, потому что я так сказала». «Мало ли что ты хочешь/не хочешь, надо, значит, надо!» «Ничего не знаю, ешь кашу/суп!»

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Знакомые фразы? Ещё бы! Мы часто слышали их в детстве.

Нас кормили по времени, а не по требованию, нас кутали теплее, чем порой необходимо. Нас считали слишком маленькими и несмышлёными, чтобы отдать нам право принимать какие-либо решения.

В нас уже зарождали недоверие к своим потребностям и сигналам собственного тела.

И вот проходит 15/20/30/40 лет, и мы видим того, кто сомневается, а правильным ли путём идёт.

Самый простой способ — это обратиться к собственному телу и его сигналам. Наше тело — это самая честная часть нас.

Если мы можем в мыслях себя обманывать, уговаривать, водить кругами, то с телом такие трюки не проходят. Как только мы перестаём слышать тело, оно выдаёт симптомы (боль, болезнь, травмы).

Вам предлагают отведать блюдо, вы не хотите по каким-либо причинам этого делать (неприятен этот человек, место, еда). Но все же вы уговариваете себя съесть блюдо. Ну, как же хозяин обидится, меня посчитают некультурной.

тошнота;

боль в желудке;

расстройство кишечника;

лишние набранные килограммы. И буквально через какое-то непродолжительное время ваше тело выдаёт симптомы:

Наше тело не врёт, оно честнее всего реагирует на происходящее.

Как проверить реакцию тела

Чтобы убедиться в этом, вы можете сделать кинезиологический тест. В некоторых источниках он назван — мышечный тест или мускульный.

Встаньте прямо, желательно боком к зеркалу или видеокамере, чтобы пронаблюдать за собой. Произнесите вслух «да» и почувствуйте, что происходит с вашим телом, скорее всего, оно слегка подаётся вперёд. Произнесите вслух «нет» и вы почувствуете, как ваше тело отклоняется слегка назад. После предварительного тестирования можете задавать вслух любые вопросы, ответить на которые можно только да или нет.

Смотрите, как реагирует ваше тело.

В случае согласия наше тело даёт нам энергию для действия, кровоток усиливается, мышцы готовы.

В случае несогласия, мышцы слабеют, буквально говоря, что действия невозможны.

Если вы начнёте усиливать связь с телом, доверять его сигналам, то вы увидите, насколько проще и легче становится жить.

Что же необходимо, чтобы восстановить связь с телом? Слушать простые базовые потребности тела и его сигналы. Например, что хочется на завтрак, от какой еды больше энергии, какая ткань приятнее к телу. Через такие простые и, казалось бы, базовые вопросы к самому себе можно не только узнать себя лучше, но и улучшить качество своей жизни. Отлавливать ощущения в теле в течение дня. Даже если вы просто сидите в офисе за монитором. Почувствуйте, например, какие ощущения в вашей спине? Где напряжение или дискомфорт? Возможно, где-то есть боль, которую вы уже привыкли не замечать. Чем чаще вы будете отлавливать ощущения в теле, тем сильнее будет ваша связь с ним. Отслеживать реакции в теле, когда вы говорите «да» или «нет». Расправляются ли плечи, приливает ли энергия к мышцам. Или же, наоборот, мышцы слабеют и тело закрывается.

Нам порой кажется, что мы просто ленивые. Ведь нам «надо» что-то сделать, а у нас нет сил.

И в этот момент стоит задуматься — так может это не ваш путь и именно поэтому тело не даёт вам энергию для действия?

С физической составляющей, надеюсь, всё понятно, а теперь перейдём к ментальной стороне вопроса.

А кто утвердил эти правила?

Кто выступает судьёй?

А что, если внешнего критерия правильности нет?

Что, если вы сами являетесь этим критерием и мерилом? Сам вопрос с формулировкой «всё ли я правильно делаю», отсылает нас к каким-то внешним критериям «правильно-неправильно».

Порой мы даже можем и не знать, как правильно, а только чувствовать и смотреть на реакцию своего тела. Ведь мы не можем на сто процентов спрогнозировать, как результат наших действий здесь-и-сейчас определит наше будущее.

Все из вас помнят про «Эффект бабочки»? Очень рекомендую пересмотреть этот фильм!

В своём выступление перед выпускниками Стэнфорда Стив Джобс сказал очень мудрые слова про соединение точек.

«Человек не может увидеть в моменте, зачем ему те или иные события в жизни, но оглядываясь назад и соединяя все точки, мы получаем целостную картину. Мы начинаем понимать, зачем всё это было. Поэтому мы можем жить, доверяя вселенной/Богу/карме/судьбе (смотря в кого верите вы сами) — делай, что должен (можешь, в твоих силах), и будь что будет».

Часто в этот момент возникает тревога: но вдруг я ошибусь, вдруг сделаю что-то не так, не получу результат и потрачу время?

Вы не можете сделать «не так».

В ту самую минуту, когда вы принимаете решение, вы владеете только определённым объёмом информации, вы находитесь в определённом состоянии.

Вы принимаете решение исходя из имеющихся вводных данных. Получая результат в итоге, вы получаете опыт. И только получив опыт, у вас появляются новые вводные данные.

Поэтому в конкретную единицу времени вы все делаете правильно!

Если сложно справиться со своей тревогой и не чувствуется внутренней опоры, хочется, чтобы кто-то поддержал или одобрил, необходимо обратиться к психологу для личной консультации.