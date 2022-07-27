Как понять свой путь с помощью реакции тела

Часто в нашей голове возникает вопрос: а точно ли я поступаю правильно, а что если… а вдруг…? Как же так получается, что мы начинаем не доверять самим себе?
«Нет, ты наденешь шапку/носки/колготки, потому что я так сказала». «Мало ли что ты хочешь/не хочешь, надо, значит, надо!» «Ничего не знаю, ешь кашу/суп!»
Знакомые фразы? Ещё бы! Мы часто слышали их в детстве.
Нас кормили по времени, а не по требованию, нас кутали теплее, чем порой необходимо. Нас считали слишком маленькими и несмышлёными, чтобы отдать нам право принимать какие-либо решения.
В нас уже зарождали недоверие к своим потребностям и сигналам собственного тела.
И вот проходит 15/20/30/40 лет, и мы видим того, кто сомневается, а правильным ли путём идёт.
Самый простой способ — это обратиться к собственному телу и его сигналам. Наше тело — это самая честная часть нас.
Если мы можем в мыслях себя обманывать, уговаривать, водить кругами, то с телом такие трюки не проходят. Как только мы перестаём слышать тело, оно выдаёт симптомы (боль, болезнь, травмы).
Вам предлагают отведать блюдо, вы не хотите по каким-либо причинам этого делать (неприятен этот человек, место, еда). Но все же вы уговариваете себя съесть блюдо. Ну, как же хозяин обидится, меня посчитают некультурной.
Наше тело не врёт, оно честнее всего реагирует на происходящее.
Чтобы убедиться в этом, вы можете сделать кинезиологический тест. В некоторых источниках он назван — мышечный тест или мускульный.
Встаньте прямо, желательно боком к зеркалу или видеокамере, чтобы пронаблюдать за собой. Произнесите вслух «да» и почувствуйте, что происходит с вашим телом, скорее всего, оно слегка подаётся вперёд. Произнесите вслух «нет» и вы почувствуете, как ваше тело отклоняется слегка назад. После предварительного тестирования можете задавать вслух любые вопросы, ответить на которые можно только да или нет.
В случае согласия наше тело даёт нам энергию для действия, кровоток усиливается, мышцы готовы.
В случае несогласия, мышцы слабеют, буквально говоря, что действия невозможны.
Если вы начнёте усиливать связь с телом, доверять его сигналам, то вы увидите, насколько проще и легче становится жить.
Нам порой кажется, что мы просто ленивые. Ведь нам «надо» что-то сделать, а у нас нет сил.
И в этот момент стоит задуматься — так может это не ваш путь и именно поэтому тело не даёт вам энергию для действия?
С физической составляющей, надеюсь, всё понятно, а теперь перейдём к ментальной стороне вопроса.
Порой мы даже можем и не знать, как правильно, а только чувствовать и смотреть на реакцию своего тела. Ведь мы не можем на сто процентов спрогнозировать, как результат наших действий здесь-и-сейчас определит наше будущее.
Все из вас помнят про «Эффект бабочки»? Очень рекомендую пересмотреть этот фильм!
В своём выступление перед выпускниками Стэнфорда Стив Джобс сказал очень мудрые слова про соединение точек.
«Человек не может увидеть в моменте, зачем ему те или иные события в жизни, но оглядываясь назад и соединяя все точки, мы получаем целостную картину. Мы начинаем понимать, зачем всё это было. Поэтому мы можем жить, доверяя вселенной/Богу/карме/судьбе (смотря в кого верите вы сами) — делай, что должен (можешь, в твоих силах), и будь что будет».
Часто в этот момент возникает тревога: но вдруг я ошибусь, вдруг сделаю что-то не так, не получу результат и потрачу время?
Вы не можете сделать «не так».
В ту самую минуту, когда вы принимаете решение, вы владеете только определённым объёмом информации, вы находитесь в определённом состоянии.
Вы принимаете решение исходя из имеющихся вводных данных. Получая результат в итоге, вы получаете опыт. И только получив опыт, у вас появляются новые вводные данные.
Поэтому в конкретную единицу времени вы все делаете правильно!
Если сложно справиться со своей тревогой и не чувствуется внутренней опоры, хочется, чтобы кто-то поддержал или одобрил, необходимо обратиться к психологу для личной консультации.
Поверьте, внутри вас есть все ответы! С вами уже всё в порядке, просто остаётся в это поверить.