Почему женщинам не нужно комплексовать из-за возраста

Современным женщинам не стоит комплексовать из-за возраста. Таким мнением поделилась психолог Юлия Хадарцева.

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По ее словам, возраст в эпоху прогресса — цифра в паспорте, и из-за него не нужно переживать. Однако моральный отпечаток могут накладывать рассказы бабушек и прабабушек, ведь когда-то люди жили по 40-50 лет, пишут "Народные Новости".

Можно заниматься спортом и в 60, и в 70 лет, наслаждаться качественной едой и выглядеть молодо всегда. А главное, иметь блеск в глазах и проживать счастливую судьбу, — подчеркнула Хадарцева в беседе с изданием NEWS.ru.