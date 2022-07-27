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3 часа назад

Психолог рассказала, почему женщинам не нужно комплексовать из-за возраста

Первоисточник

Современным женщинам не стоит комплексовать из-за возраста. Таким мнением поделилась психолог Юлия Хадарцева.

Почему женщинам не нужно комплексовать из-за возраста
Фото: ПервоисточникПервоисточник

По ее словам, возраст в эпоху прогресса — цифра в паспорте, и из-за него не нужно переживать. Однако моральный отпечаток могут накладывать рассказы бабушек и прабабушек, ведь когда-то люди жили по 40-50 лет, пишут "Народные Новости".

Можно заниматься спортом и в 60, и в 70 лет, наслаждаться качественной едой и выглядеть молодо всегда. А главное, иметь блеск в глазах и проживать счастливую судьбу, — подчеркнула Хадарцева в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам специалиста, современные люди могут жить до 100 или 120 лет, сохраняя при этом молодость и красоту. На этом фоне психолог посоветовала женщинам следить за своим здоровьем и состоянием тела.

Психология,
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