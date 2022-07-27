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51 минуту назад

Хотите узнать человека лучше? Есть четыре способа сблизиться с ним, согласно науке

Ferra.ru

Хорошие взаимоотношения с другими положительно влияют на качество жизни человека. Благодаря им укрепляется психическое здоровье, появляется смысл жизни. Способствуют они и физическому благополучию. Подробнее о том, что поможет наладить такие отношения с другим человеком, рассказал Дэйв Смоллен из Столичного государственного университета в США.

4 способа сблизиться с человеком, согласно науке
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если человек оказывается в полной изоляции или постоянно проводит время в одиночестве, то это негативно сказывается на его теле и мозге. Причём влияет это на его состояние в долгосрочной перспективе так же сильно, как загрязнённый воздух или ожирение.

Есть несколько вариантов поведения, которые помогают усилить чувство связи с окружающими людьми.

Разговоры по душам. Это важный момент в эмоциональной близости людей. Если человек в этот момент чувствует, что его понимают, то это будет способствовать формированию чувства близости и доверия между людьми.

Получение и оказание помощи. Существуют два вида поддержки, которую вы можете оказать человеку или получить от него. Это инструментальная (например, если вы принесёте какие-нибудь продукты, чтобы порадовать другого) и эмоциональная (например, если вы обнимите человека в тяжёлый для него момент).

Ferra.ru

Положительные эмоции. Научные работы показывают, что люди ощущают связь друг с другом, когда вместе испытывают положительные эмоции. Причём в это время их тела тоже синхронизируются: люди начинают использовать одни и те же жесты, одну и ту же мимику, даже частота сердечных сокращений и уровень гормонов изменяются в их организме схожим образом.

Выражение и получение благодарности, чувства привязанности. Открыто выразить привязанность можно при помощи слов («Я люблю тебя») или каких-то физических выражений (рукопожатие).

Психология,
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