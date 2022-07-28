Как расположить к себе коллег на новом месте работы

«В первое время старайтесь больше слушать, чем говорить. Присматривайтесь, наблюдайте. Не нужно с первых дней навязывать свое мнение, устанавливать свои правила, рассказывать о том, как было принято на вашем прежнем месте работы. Будьте в позиции наблюдателя»,

Таким методом, продолжила она, через некоторое время можно понять, кто есть кто в организации, кто сможет стать приятелем или другом, а с кем лучше вести себя поосторожнее. В любом случае никогда не нужно забывать про вежливость — поздороваться, спросить, как дела, поблагодарить за помощь. А вот вопросов, касающихся личной жизни коллег, лучше избегать.