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1 час назад

Как расположить к себе коллег на новом месте работы

Мослента

Способы расположить к себе коллег на новом месте работы в беседе с «Мослентой» назвала клинический психолог-эксперт, ведущая семинаров и мастер-классов по психологии Мария Бабушкина.

Как расположить к себе коллег на новом месте работы
Фото: МослентаМослента

«В первое время старайтесь больше слушать, чем говорить. Присматривайтесь, наблюдайте. Не нужно с первых дней навязывать свое мнение, устанавливать свои правила, рассказывать о том, как было принято на вашем прежнем месте работы. Будьте в позиции наблюдателя»,

— порекомендовала Бабушкина.

Таким методом, продолжила она, через некоторое время можно понять, кто есть кто в организации, кто сможет стать приятелем или другом, а с кем лучше вести себя поосторожнее. В любом случае никогда не нужно забывать про вежливость — поздороваться, спросить, как дела, поблагодарить за помощь. А вот вопросов, касающихся личной жизни коллег, лучше избегать.

«Попытайтесь сразу понять границы своей ответственности на новом рабочем месте. Не выполняйте задачи, которыми должны заниматься другие. Некоторые сотрудники могут попытаться спихнуть свои дела новичку. Научитесь говорить твердое "нет", если вы уверены, что это не ваша обязанность»,

— сказала собеседница «Мосленты».

Как ни странно, добавила она, подобное поведение в итоге тоже помогает заслужить уважение в коллективе.

Психология,
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