Почему людям сложно принимать решения

В жизни практически каждого человека возникают моменты, когда он должен принять важное, возможно, судьбоносное решение:
Как выбрать профессию, место работы, приемлемую должность? С кем связать свою судьбу, а с кем пора прощаться? Как решиться на переезд в другой город или страну? Как увеличить бизнес и занять новые ниши? Как найти свою цель?
Решение подобных вопросов — очень ответственный и важный жизненный этап. При этом необходимость принятия решения с одной стороны, и отсутствие соответствующего навыка с другой, вызывают сильнейший стресс у человека.
Сложно чувствовать себя спокойно в ситуации полной неопределённости и растерянности.
Мы просто не учитываем то, как мозг готов это делать. Начнём с особенностей работы нашей системы мышления.
В 1997 году нейрофизиолог Гордон Шульман выяснил, что в состоянии покоя наш мозг проявляет активность в отсутствии задач из внешнего мира.
Причём эта активность гораздо больше, чем, когда мы сконцентрированы на чём-то.
Позже стало понятно, что в нашем мозге «имеется» система пассивного мышления, которую назвали Дефолт Системой Мозга (ДСМ), суть которой заключается в том, что ряд участков мозга человека активно работает в отсутствии внешних раздражителей и отключается, когда мозг решает очередную задачу из внешнего мира.
Причём сознание «может» одновременно обрабатывать не более 3-х элементов ситуации (фактов), в то время как ДСМ может одновременно удерживать 150 фактов и находить связи между ними.
Во-первых, то, что бесполезно пытаться решать сложную, многокомпонентную задачу сознательно. Ведь сознание «учитывает» лишь 3 факта, а любая ситуация «состоит» из 30, 50 или даже 100 и более фактов, учитывая которые можно сделать более верный выбор.
Во-вторых, решать сложные и многофакторные задачи — это прерогатива ДСМ, а не сознания. Ведь для неё (ДСМ) «обработать» 100-150 фактов, найти взаимосвязи, значимости, учесть личный опыт и мн. др. вполне решаемая задача.
А задача сознания — помочь мозгу в решении проблемы, а не решить её за него.
Это означает, что, если мы тратим больше часа в день, при этом не отвлекаемся ни на что и находимся, как говорится, «в потоке», то шансы на верное решение повышаются.
Если же мы пытаемся решить сложную задачу «между делом», постоянно отвлекаясь на звонки и мессенджеры, тогда нечего удивляться, что мы «топчемся на месте».
Умение думать — это умение задаваться вопросом, а не просто следовать своим мыслям. Иначе, вместо решения важных вопросов, мы засоряем свой мозг разными ненужными мыслями, которые никак не решают проблему, а лишь усиливают тревожность и нервозность от чувства неопределённости.
Теперь становится понятно, почему многим учёным (Менделееву, Ньютону, Эйнштейну и др.) открытия буквально «приходили» в голову тогда, когда они об этом не думали.
Ведь они потратили время на сбор и анализ фактов, сознательно «загрузили данные», а ДСМ сама «всё посчитала» и выдала результат.
Теперь у науки имеются данные, как решать сложные интеллектуальные задачи, определять цели и решать проблемы выбора.
Раз есть у науки, значит есть и у нас.