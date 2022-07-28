Почему людям сложно принимать решения

В жизни практически каждого человека возникают моменты, когда он должен принять важное, возможно, судьбоносное решение:

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Как выбрать профессию, место работы, приемлемую должность? С кем связать свою судьбу, а с кем пора прощаться? Как решиться на переезд в другой город или страну? Как увеличить бизнес и занять новые ниши? Как найти свою цель?

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Решение подобных вопросов — очень ответственный и важный жизненный этап. При этом необходимость принятия решения с одной стороны, и отсутствие соответствующего навыка с другой, вызывают сильнейший стресс у человека.

Сложно чувствовать себя спокойно в ситуации полной неопределённости и растерянности.

Почему нам сложно принимать важные решения и делать непростой выбор?

Мы просто не учитываем то, как мозг готов это делать. Начнём с особенностей работы нашей системы мышления.

В 1997 году нейрофизиолог Гордон Шульман выяснил, что в состоянии покоя наш мозг проявляет активность в отсутствии задач из внешнего мира.

Причём эта активность гораздо больше, чем, когда мы сконцентрированы на чём-то.

Позже стало понятно, что в нашем мозге «имеется» система пассивного мышления, которую назвали Дефолт Системой Мозга (ДСМ), суть которой заключается в том, что ряд участков мозга человека активно работает в отсутствии внешних раздражителей и отключается, когда мозг решает очередную задачу из внешнего мира.

Сознание, когда мы активно взаимодействуем с людьми, ситуациями, миром. Дефолт система мозга (неосознанное мышление), когда мы «улетаем», «зависаем», «блуждаем в мыслях». Проще говоря, наше мышление имеет «две передачи»:

Причём сознание «может» одновременно обрабатывать не более 3-х элементов ситуации (фактов), в то время как ДСМ может одновременно удерживать 150 фактов и находить связи между ними.

Что дают нам эти знания?

Во-первых, то, что бесполезно пытаться решать сложную, многокомпонентную задачу сознательно. Ведь сознание «учитывает» лишь 3 факта, а любая ситуация «состоит» из 30, 50 или даже 100 и более фактов, учитывая которые можно сделать более верный выбор.

Во-вторых, решать сложные и многофакторные задачи — это прерогатива ДСМ, а не сознания. Ведь для неё (ДСМ) «обработать» 100-150 фактов, найти взаимосвязи, значимости, учесть личный опыт и мн. др. вполне решаемая задача.

А задача сознания — помочь мозгу в решении проблемы, а не решить её за него.

ощутить наличие проблемы;

найти новые факты для её решения и «подгрузить» их в ДСМ;

а после того как мозг «предложит» вариант решения вопроса, оценить его. Ведь оно (сознание) помогает нам:

Что ещё следует учесть? Мозг экономит энергию, поэтому будет заниматься решением только жизненно важных вопросов. Если человек лежит на диване и ничего не делает, не стоит удивляться: «Почему ДСМ не предложила варианты, как увеличить свой доход?» Если нет определённой доминанты в мозге — для него наши «хотелки», остаются «хотелками», и он (мозг) не будет даже напрягаться. В височной доле левого полушария мозга есть область, отвечающая за то, чтобы для нас всё было понятным. Эту область называют «интерпретатор». Он упрощает наш взгляд на вещи, и это не всегда нам на пользу. Особенно в принятии важных решений.В качестве «инструментов для упрощения интерпретатору дано» более 200 когнитивных искажений. Чёрно-белое мышление, катастрофизация, преувеличение, фильтрация — вот лишь самые очевидные примеры подобных искажений. Следует их знать, чтобы учитывать в анализе фактов, с которыми мы работаем. Мозг имеет возможность найти объяснение всему даже при нехватке знаний. Вот почему нам сначала кажется всё очевидным, а потом мы разводим руки и удивляемся: «Почему что-то пошло не так?» Мозгу требуется подготовительный период для решения сложной задачи. Согласно данным исследований, среднее время такого периода составляет 23 минуты 15 секунд.

Это означает, что, если мы тратим больше часа в день, при этом не отвлекаемся ни на что и находимся, как говорится, «в потоке», то шансы на верное решение повышаются.

Если же мы пытаемся решить сложную задачу «между делом», постоянно отвлекаясь на звонки и мессенджеры, тогда нечего удивляться, что мы «топчемся на месте».

Серьёзные задачи требуют серьёзного подхода.

Умение думать — это умение задаваться вопросом, а не просто следовать своим мыслям. Иначе, вместо решения важных вопросов, мы засоряем свой мозг разными ненужными мыслями, которые никак не решают проблему, а лишь усиливают тревожность и нервозность от чувства неопределённости.

Теперь становится понятно, почему многим учёным (Менделееву, Ньютону, Эйнштейну и др.) открытия буквально «приходили» в голову тогда, когда они об этом не думали.

Ведь они потратили время на сбор и анализ фактов, сознательно «загрузили данные», а ДСМ сама «всё посчитала» и выдала результат.

Теперь у науки имеются данные, как решать сложные интеллектуальные задачи, определять цели и решать проблемы выбора.