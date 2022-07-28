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1 час назад

Как провести незабываемый вечер наедине с собой

WomanHit.ru

Позвольте себе позаботиться о главном человеке в вашей жизни

Как провести незабываемый вечер наедине с собой
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Что для вас значит свидание? Встреча с кем-то, кто нравится, попытка узнать поближе интересного человека или просто приятное времяпровождение, позволяющее вырваться из рутины? Но все эти цели отлично подходят и для свидания с самой собой.

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В обычной жизни мы редко задумываемся о том, чего хотим по-настоящему, балуем себя или позволяем провести довольно много времени наедине со своими мыслями. Почему бы не исправить эту ситуацию, пригласив себя на свидание. Такая терапия — большой шаг в выстраивании гармоничных отношений с собой, а без них не может быть и здорового партнерства с кем-то еще!

  • Свидание с самим собой положительно влияет сразу на несколько аспектов:
  • Вырабатывает привычку получать удовольствие;
  • Исследовать свои желания;
  • Позволяет сохранять баланс энергии, которую вы получаете и отдаете, восстанавливает силы;
  • Помогает отстаивать личные границы и учиться быть в приоритете для самой себя.

Если вы не можете придумать, куда «пригласить себя», начните с простого: выберитесь на завтрак в кафе, закажите любимый кофе и самый аппетитный десерт, не думая о калориях и фигуре. Или проведите несколько часов в парке: почитайте, кормите уток, наслаждайтесь погодой.

Вариантов свидания может быть, сколь угодно, но оно пройдет продуктивнее, если вы выполните рекомендации психологов.

Планируйте свидание заранее

Отнеситесь к подготовке так же, как если бы шли на встречу с симпатичным человеком. Предупредите родных, что будете заняты, посвятите время выбору наряда, сделайте макияж и воспользуйтесь любимым парфюмом. Решите, куда отправитесь.

Выбирайте места, которые давно хотели посетить

Не ограничивайтесь ближайшей кофейней, вспомните, сколько заведений или красивых мест, которые вы давно приметили, в вашем городе. Воспользуйтесь возможностью получить новый опыт. Давно засматриваетесь на вывеску вьетнамского ресторана? Пора зайти в него и попробовать самое экзотичное блюдо. А, может, вас привлекала выставка в музее — почему бы не насладиться искусством в тишине.

Разрешите себе потратиться

Это особенно важно для тех, кто привык экономить на себе. Выдохните и решите, что вы достойны этого дня, этого времени и этих трат. Делайте это с удовольствием. Возьмите с собой блокнот, ручку или книгу Постарайтесь не отвлекаться на социальные сети: вы успеете пролистать ленту и пообщаться с друзьями в другое время. А этот момент оставьте для себя: рисуйте или записывайте свои мысли, можете подмечать происходящее вокруг.

Не спешите

Освободите для себя весь вечер или утро, не смотрите на часы. Пусть это время будет медитативным и медленным и продлится столько, сколько вам хочется.

Сделайте такие свидания ритуалом

Чтобы польза встреч с собой была максимальной, они должны проходить регулярно. Пусть это будет раз в неделю или два раза в месяц. Отказывайте всем, кто посягает на ваше время. Пользы от встречи с собой будет куда больше, чем от рутинных дел, которыми обычно заняты выходные.

Психология,
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