Названы основные причины мастурбации в раннем возрасте

Мастурбация среди детей в раннем возрасте может быть обусловлена высокой возбудимостью центральной и периферической нервной системы, значительным уровнем стресса, а также рождением еще одного ребенка или отлучением от груди, заявил вице-президент профессионального объединения врачей-сексологов Андрей Булах в разговоре с «Газетой.Ru». Он добавил, что самоудовлетворение в столь раннем возрасте не является нормальной практикой в развитии ребенка.
Это высокая возбудимость центральной и периферической нервной системы; достаточно выраженное мышечное напряжение (особенно в малом тазу); наличие высокого и эмоционального стресса (напряжение в отношениях близкими и в семье, в детском коллективе) как дополнительный фактор. Иногда толчком может стать рождение еще одного ребенка и даже раннее отлучение от груди,
— уточнил Булах.
Он добавил, что ранняя мастурбация нередко проходит самостоятельно, так как у детей в возрасте до трех лет активно работает компенсаторный механизм. Однако, отметил сексолог, у некоторых проблема сохраняется и после этого возраста, что чревато трудностями на более поздних этапах взросления.