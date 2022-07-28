Названы основные причины мастурбации в раннем возрасте

Мастурбация среди детей в раннем возрасте может быть обусловлена высокой возбудимостью центральной и периферической нервной системы, значительным уровнем стресса, а также рождением еще одного ребенка или отлучением от груди, заявил вице-президент профессионального объединения врачей-сексологов Андрей Булах в разговоре с «Газетой.Ru». Он добавил, что самоудовлетворение в столь раннем возрасте не является нормальной практикой в развитии ребенка.