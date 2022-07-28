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1 час назад

Названы основные причины мастурбации в раннем возрасте

Newsru.com

Мастурбация среди детей в раннем возрасте может быть обусловлена высокой возбудимостью центральной и периферической нервной системы, значительным уровнем стресса, а также рождением еще одного ребенка или отлучением от груди, заявил вице-президент профессионального объединения врачей-сексологов Андрей Булах в разговоре с «Газетой.Ru». Он добавил, что самоудовлетворение в столь раннем возрасте не является нормальной практикой в развитии ребенка.

Названы основные причины мастурбации в раннем возрасте
Фото: NEWSru.comNEWSru.com

Это высокая возбудимость центральной и периферической нервной системы; достаточно выраженное мышечное напряжение (особенно в малом тазу); наличие высокого и эмоционального стресса (напряжение в отношениях близкими и в семье, в детском коллективе) как дополнительный фактор. Иногда толчком может стать рождение еще одного ребенка и даже раннее отлучение от груди,

— уточнил Булах.

Он добавил, что ранняя мастурбация нередко проходит самостоятельно, так как у детей в возрасте до трех лет активно работает компенсаторный механизм. Однако, отметил сексолог, у некоторых проблема сохраняется и после этого возраста, что чревато трудностями на более поздних этапах взросления.

Психология,
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