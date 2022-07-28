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5 часов назад

Психологи объяснили, как распознать будущего алкоголика

Мира Маркина

О том, как себя ведут начинающие алкоголики, в беседе с “Лентой.ру” рассказали психотерапевт Александра Панова судебный эксперт-психолог Олег Долгицкий.

Психологи объяснили, как распознать будущего алкоголика
Фото: unsplash.comunsplash.com

Если у человека наблюдается нездоровая тяга к алкоголю, он предвкушает момент, когда сможет выпить – частые признаки начинающегося алкоголизма, считает Александра Панова.

Также будущие алкоголики быстро теряют контроль над ситуацией: возрастает частота и количество употребленных спиртных напитков, падает интерес к увлечениям и работе. В наиболее тревожных случаях человек перестает выполнять домашние и рабочие обязанности до появления пагубной привычки.

Детская радость от удовольствия, которую вызывает алкоголь, – еще один тревожный симптом, отмечает Олег Долгицкий. Очень часто спиртные напитки вовсе превращаются в единственный источник приподнятого настроения, отметил эксперт.

Ранее мы писали о том, как связаны алкоголь и старение.

Психология,Александра Панова,Александр Панов,
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