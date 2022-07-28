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1 час назад

Опасные психологические расстройства, которые ждут трудоголика

WomanHit.ru

Напряженная работа может стать вашей огромной проблемой в будущем.

Опасные психологические расстройства, которые ждут трудоголика
Фото: WomanHitWomanHit

Существует довольно опасный миф о том, что тяжелая и напряженная работа — это всегда хорошо. Однако мало кто задумывается, как трудоголизм влияет на все наше состояние, причем не только физическое, но и психическое. Разбираться с последствиями вам придется уже без всех тех, кто восхищался вашим упорством и умением работать без обеда. Мы собрали самые неприятные последствия напряженной работы.

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Зависимость

Специалисты не просто так приписывают трудоголизм к зависимостям наравне с алкоголизмом и игроманией. Дело в том, что человек, который с головой погружен в работу, просто не замечает, насколько опасным может быть такое увлечение. В обществе стремление много работать практически всегда поощряется, что заставляет нас думать, якобы такая деятельность всегда полезна и просто грубо приравнивать ее к пагубным зависимостям. Но наша психика в один момент просто не выдерживает перманентного напряжения и может последовать настоящий нервный срыв, однако, в некоторых случаях даже это не останавливает людей, болезненно увлеченных своей работой.

Потеря смысла жизни

Иногда беспрерывной работой человек просто пытается закрыть «дыры» в других сферах своей жизни. Часто к этому склонны женщины, которым трудно налаживать контакт с противоположным полом, из-за чего они предпочитают уйти с головой в работу, считая ее достойной заменой «мерзкому мужику». Стоит ли говорить, что ни одна деятельность не может полностью перекрыть наши потребности, а также дать необходимое чувство важности и счастья? Есть большая вероятность того, что с потерей работы человек лишится своего единственного смысла жизни, а за этим, как правило, следуют срывы и уход в другие зависимости, например, в алкогольную.

Депрессия

Нередко люди тратят на работу большую часть жизни. Буквально. Им может казаться, что после долгих лет тяжелого труда их, наконец, оценят и они получат большое награждение, причем не всегда материальное. Однако в реальности такое происходит довольно редко, и не всегда получается осуществить свои планы с помощью напряженной работы. В такой ситуации человек может уйти в глубокую депрессию, из которой его придется вытаскивать только с помощью специалиста.

Психология,
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