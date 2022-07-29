Психолог рассказала, как справиться с выгоранием

Психолог посоветовала завести специальный блокнот, в который вы будете записывать все свои эмоции, пережитые за день. Такая практика помогает выплеснуть накопившиеся чувства. Помимо этого она отметила, что полезным будет медитировать, представлять что-то спокойное и вдохновляющее или, напротив, проиграть в своем воображении эмоциональный разговор с начальником или коллегой, вызвавшим у вас агрессию.