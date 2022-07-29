Почему сложнее заводить друзей во взрослом возрасте

Крепкая дружба, которая зарождается еще в детстве и длится всю жизнь, окутана романтическим флером — о ней поют песни, пишут книги. Некоторым действительно удается сохранить и поддерживать отношения с друзьями, несмотря на годы, расстояния, смену места жительства или работы. Однако нередко во взрослом возрасте мы обнаруживаем, что старые связи утеряны, а новыми друзьями обзавестись не всегда просто.

Фото: Кадр из сериала "Друзья" Кадр из сериала "Друзья"

Социальные сети сделали общение более доступным, но одновременно добавили и повод для беспокойства. Листая ленту, мы то и дело видим, как весело и интересно проводят время наши знакомые: жарят вместе шашлыки, путешествуют, встречаются в кафе. Такие посты могут задеть за живое, создать иллюзию, будто у всех много друзей, но только у нас с этим проблемы. И хотя мы не всегда знаем, насколько близкие отношения связывают улыбающихся людей на снимках, это не мешает нам в очередной раз расстраиваться и тосковать.

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Каково это, когда нет друзей?

Отсутствие друзей может вызывать огорчение, чувство одиночества, печаль, а главное, непонимание, почему так происходит. Некоторые реагируют досадой и раздражением, жалуются на несправедливость мироустройства, другие видят проблему в себе. Но искать виноватого не лучшая идея, причем неважно, где именно: вокруг, обвиняя других в черствости и недружелюбии, или внутри себя, занимаясь самобичеванием. Вместо этого можно понаблюдать, как мы строим дружеские отношения и что мешает нам это делать.

Что я ищу в дружбе?

Вопрос "Зачем мне дружба?" кажется простым, а ответ — очевидным. Однако если отношения никак не ладятся, все же полезно спросить себя: чего я жду от дружбы, почему она мне необходима, в чем я нуждаюсь и что хочу обрести.

Нам может не хватать глубокого общения, возможности доверить кому-то свои тайны, обсудить волнующие вопросы. Найти близкого друга во взрослом возрасте и правда сложнее, чем в детстве: приходится искать человека со схожими ценностями и взглядами на жизнь, а это не всегда тривиальная задача. По этой причине нередко распадается и школьная дружба: мы разъезжаемся по разным городам, взрослеем, а когда встречаемся вновь, обнаруживаем, что стали совсем чужими людьми с разными целями и стремлениями. Мы можем поддерживать приятельские отношения с коллегами, но не всегда это перерастает в дружбу — одной совместной деятельности может оказаться недостаточно.

Однако следует отличать потребность в общении от желания выговориться. Действительно, дружба часто дает возможность излить душу, однако не каждый друг готов постоянно играть роль "жилетки". В этом случае отношения становятся односторонними: один все время жалуется, другой выслушивает, утешает. Более того, такой формат возможен скорее в давно устоявшихся отношениях, когда дружба длится не первый год. Поиски друга в надежде залечить душевные раны вряд ли дадут результат. Если болезненные переживания не дают покоя, а поговорить не с кем, это скорее повод обратиться к специалисту.

Поиски друзей могут означать и другие потребности. Возможно, вы ищете единомышленников, с которыми будете проводить время: заниматься конным спортом, ходить в походы или на рыбалку. Для этих целей могут подойти и приятельские отношения, у которых затем будут все шансы перерасти в дружбу.

Чем я готов делиться?

У всех нас разные представления о личных границах, а значит, и о том, насколько близко мы готовы впустить другого в свою жизнь. Это влияет и на формат дружеских отношений: мы по-разному реагируем на просьбы и не всегда готовы дать другому то, что он просит. Должны ли мы, например, отвечать на ночной звонок друга или помогать ему с переездом, если планировали отдохнуть на выходных? То, что для одного будет комфортным и естественным, другого будет раздражать и тяготить.

В дружбе мы сами устанавливаем правила, комфортные для обеих сторон. Чем ближе мы друг другу, тем больше отдаем и больше получаем взамен. Именно поэтому совсем близких друзей вряд ли будет много: наших внутренних ресурсов попросту не хватит на большое количество людей.

Однако в любом случае в дружбу необходимо вкладываться. Любые отношения — это обмен: мы то получаем, то отдаем, делимся своим временем, оказываем поддержку и помощь. Если баланс нарушается, то и отношения становятся более уязвимыми, неустойчивыми.

Нарушение равновесия не обязательно означает, что мы вкладываемся недостаточно. Бывает и наоборот: наше внимание становится удушающим, навязчивым, причиняет другому дискомфорт.

Интересен ли я сам себе?

Если трудно найти человека с близкими интересами, полезно поразмышлять, а что интересно нам самим. Это может показаться неожиданным, но, чтобы нам было интересно с другим, важно, чтобы мы сами были себе интересны.

Нередко мы ищем друзей или возлюбленных, потому что бежим от самих себя, от томящего чувства пустоты внутри. Непереносимость одиночества, отсутствие интереса к себе может стать сигналом тяжелого психологического состояния, которое не получится излечить одной дружбой.

Если мы кажемся себе скучными, мы будем стремиться найти другого, чтобы жить его интересами. На какое-то время это может помочь заполнить внутреннюю пустоту, однако наше положение в этом случае достаточно уязвимо. Во-первых, мы рискуем полностью раствориться в другом — так мы теряем себя, начинаем жить жизнью другого, перенимая его увлечения и взгляды, попадаем в зависимое положение. Ну а во-вторых, не каждый согласится на такие отношения с нами. Дружба — это встреча двух равноценных личностей, каждая из которых привносит в отношения что-то свое.

Полезно прислушаться к себе: что мне интересно, в чем я разбираюсь или хотел бы разобраться? Нет другого способа понять, нравится ли мне что-то или нет, кроме как попробовать самому. Даже если вам так и не удастся увлечься, например, танцами, бегом, скандинавской ходьбой или вышиванием, у вас появится собственное мнение об этих занятиях, вы сможете делиться опытом с другими. Кроме того, новые увлечения — это еще и возможность познакомиться с новыми людьми.

Как я строю контакт с другим?

Мы все по-разному ведем себя в общении. Кто-то любит больше говорить, кто-то — молчать. Одни подходят первыми, другие ждут, когда подойдут к ним. Здесь тоже можно наблюдать и анализировать: в чем состоят основные трудности; с кем легче и интереснее, а с кем сложно и скучно; тянет ли нас к более сильным и успешным, или, наоборот, привлекает дружба с тем, кому требуется наша помощь.

Нередко нам мешает застенчивость, неуверенность в себе. Негативный опыт в прошлом, страх разочароваться, открыться другому, но остаться непонятым, — различные жизненные события могли повлиять на то, как мы проявляем себя в общении.

Попробуйте описать, каким вы видите себя со стороны: как выглядите; какой у вас характер; как вас воспринимают окружающие, кому и почему было бы с вами интересно; легко ли завести с вами разговор и о чем скорее захочется рассказать.

Разумеется, эти вопросы и размышления не решат проблему отсутствия друзей в одночасье, но могут помочь исследовать свой стиль общения, слабые и сильные стороны, убеждения и установки, мешающие устанавливать контакт.