Назван способ распознать меркантильную женщину

— Если женщина с вами во всем соглашается, всеми эмоциями поддерживает вас, она вам нравится во всем, появляется ощущение укутывания, стоит насторожиться, немного напрячься. Помните про личное пространство, за любой ситуацией проще наблюдать со стороны, — отметила она в комментарии Life.ru.