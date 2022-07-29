Назван способ распознать меркантильную женщину

Психолог Ирина Коржаева дала советы мужчинам, как распознать женщин, которым нужны только деньги.
Она посоветовала прислушаться к своей интуиции. Также стоит поискать сведения об избраннице при помощи социальных сетей.
— Если женщина с вами во всем соглашается, всеми эмоциями поддерживает вас, она вам нравится во всем, появляется ощущение укутывания, стоит насторожиться, немного напрячься. Помните про личное пространство, за любой ситуацией проще наблюдать со стороны, — отметила она в комментарии Life.ru.
Слишком быстрое вторжение женщины в близкий круг общения также должно стать сигналом тревоги.
Психолог добавила что если избранница ограничивает круг общения, насторожитесь, возможно, она не хочет, чтобы вы познакомились с кем-то, кто раскроет глаза на правду.